В Антарктиде исчезло огромное озеро: еще два года назад было на месте

В Антарктиде исчезло огромное ледниковое озеро. Исчезновение обнаружила группа ученых из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Как утверждаю ученые, огромное ледниковое озеро находилось на поверхности шельфового ледника в Антарктиде еще несколько лет назад. Они начали анализировать спутниковые данные аппарата ICESat-2 от NASA и выяснили, что озеро пропало в 2019 году. В то время в шельфовом леднике Эймери в восточной части Антарктиды была зима.

По подсчетам океанографов, в океане растворилось 600-750 миллионов кубических метров воды, а это почти в два раза больше, чем объем залива Сан-Диего.

"Мы считаем, что вода, которая накопилась в этом глубоком озере, вызвала трещину в ледовом шельфе под озером. В результате гидроразрыва вода стекала в океан, который находился ниже", - объяснил ученый Роланд Варнер.

В Антарктиде исчезло озеро

Вместо озера сейчас осталась кратероподобная впадина на поверхности шельфового ледника, которая составляет около одиннадцати квадратных километров. Процесс гидроразрыва начался одновременно с обрушением нескольких шельфовых ледников.

Все эти процессы происходят из-за повышения температуры воздуха на ледниках и в некоторых местах происходит сильное таяние, что приводит к обрушению ледников и сбросу льда.

В ближайшее время, по прогнозу ученых, во впадине может снова собраться талая вода и образовать новое озеро.