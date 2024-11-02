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Анна Трінчер заспівала з ветераном війни: від цього відео неможливо стримати сліз

Анна Трінчер вразила вчинком на концерті у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер вразила усіх на своєму концерті у Києві, що відбувся 1 листопада, заспівавши дуетом з ветераном російсько-української війни пісню "Ти робив мені каву".

РБК-Україна (проект Styler) публікує щемливі відео з виступу.

Аня виконала композицію з військовим Олександром Роменським. І в такому виконанні хіт Трінчер заграв новими фарбами.

Зрозуміло, що такий дует весь зал зустрів бурхливими оплесками. Сам Олександр подякував Ані за можливість виступити з нею і зізнався, що дуже хвилювався.

"Хотів сказати велике дякую Ані за підтримку і віру. Я їй казав, що я не знаю, чи справлюсь... Думав - все, почну заїкатися…" - сказав він.

Підтримати воїна прийшли його рідні люди.

"Хочу вас познайомити з моїм найкращим другом. Це моя опора, без якої у мене б не вийшло. Саша, теж ветеран війни", - сказав ветеран, представивши свого побратима, чим викликав шквал оплесків і сльози на очах присутніх у залі людей.

 

Хто такий Олександр Роменський

Олександр народився у Києві. Закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту, згодом почав викладати у школі для дітей, які навчаються за програмою інклюзивної освіти. Одночасно з тим підпрацьовував моделлю у рекламах і масажистом.

Олександр Роменський (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)

У 2022 році став на захист України у війни проти РФ. Отримав позивний "Артист". Брав активну участь у бойових діях, зокрема в Херсонській області та під Бахмутом. Під час боїв він отримав важкі контузії, внаслідок яких майже втратив зір і вчився заново ходити та говорити.

Олександр Роменський (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)

Спершу лікувався у Харкові, а згодом повернувся у Київ, де продовжив реабілітацію. Завдяки лікарям, підтримці батьків, коханої та найліпшого друга Сашко почав ходити. Однак із заїканням ветеран бореться і досі. У цій боротьбі йому допомагає спів, який порадила мама. 

 

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