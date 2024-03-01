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Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком-нардепом після 8 років шлюбу

Анна Саліванчук з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Анна Саліванчук оголосила про розлучення з чоловіком, народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком

За словами зірки, це сталося ще в травні минулого року, але повідомити про розрив вона наважилася лише зараз, у перший день весни.

"Час настав сказати вам правду. Я давно від вас дещо приховувала. Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала- бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт- це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню", - почала допис акторка.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"18.05.2023 я РОЗЛУЧИЛАСЬ. Ще деякий час ми намагались урятувати сімʼю за ради дітей, але марно. Нажаль діти страждають в першу чергу, якщо їх батьки не щасливі. Тому так, я вільна", - написала вона.

Причину розлучення акторка розкривати не стала і попросила не розпитувати у неї подробиць.

"Я з дитинства була впевнена, що вийду заміж один раз і на все життя, але щось пішло не так, і я знаю що… Але благаю, не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", - підсумувала Анна.

Нагадаємо, Саліванчук одружилася з Божковим у 2015 році. У тому ж році у них народився син Гліб, а за пʼять років - Микита.

Анна Саліванчук з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

Чутки про негаразди у родині ходили вже давно, однак акторка спростовувала все, хоча і не приховувала, що у них з чоловіком виникають серйозні кризи.

Через них зіркова пара навіть звертались до сімейного психолога.

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