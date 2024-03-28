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Анімаційний фільм "Маріуполь. Сто ночей" покажуть на виставці "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

Анімаційний фільм "Маріуполь. Сто ночей" покажуть на виставці "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У суботу, 30 березня, у Музеї історії міста Києва відбудеться показ анімаційного короткометражного фільму "Маріуполь. Сто ночей" у рамках виставки ГОЛОСИ, яка відкрила мультимедійний простір музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова з артінсталяцією від GOGOLFEST.

Про це йдется в повдіомленні музею.

Перед показом креативний продюсер стрічки та виставки Андрій Палатний з GOGOLFEST проведе кураторську екскурсію виставкою.

"Маріуполь. Сто ночей" - історія дівчинки Аліси, яка прокидається від вибухів та намагається вижити у місті, що палає. Задля порятунку вона має пройти крізь зруйновані вулиці на зустріч невідомому... Повернувшись в український Маріуполь вже літньою жінкою, вона пригадує пережите. 

Чотирирічна Аліса з Маріуполя стала прототипом героїні. Дівчинка залишалася в оточеному місті весь час, а останні тижні його захисту була на "Азовсталі", при евакуації її розлучили з мамою. У фільмі використані фрагменти щоденника 9-річного Єгора Кравцова, який пережив обстріли міста. 

Фільм присвячений місту та його захисникам. Пам’яті всіх дітей, які постраждали або загинули під час російського вторгнення в Україну. 

Стрічка отримала престижні нагороди на кінофестивалях у США, Польщі, Словаччині, Хорватії, Греції, в Україні визнана найкращим анімаційним фільмом Національної премії кінокритиків "Кіноколо", та на фестивалі LINOLEUM; отримала гран-прі на Міжнародному кінофестивалі "Бруківка", спеціальну відзнаку журі Київського міжнародного кінофестивалю KISFF.

Фільм був кваліфікованим на здобуття премії Американської кіноакадемії за найкращу анімаційну короткометражну стрічку 2024 року.

Коли: 30 березня

— 15:00 - кураторська екскурсія

— 16:00 - показ і обговорення "Маріуполь. Сто ночей"

Де: Музеї історії міста Києва,  вул. Б. Хмельницького, 7. 

Вхід вільний.

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Маріупольфильмы