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Ани Лорак собралась в родные Черновцы: "скоро увидимся"

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 20:11
Ани Лорак собралась в родные Черновцы: "скоро увидимся" Фото: Ани Лорак собралась с концертом в Украину (facebook.com/AniLorak)
Автор: Анна Шиканова

Певица Ани Лорак, которая уже давно проживает и работает в России, анонсировала концерт в своем родном городе – в Черновцах. Точную дату артистка не назвала.

На своей странице в Instagram Ани Лорак сообщила, что возвращается из отпуска и собирается устроить концертный тур с новым шоу The Best.

"Жду встречи с тобой. Скучаю. Скоро увидимся", - написала певица под фото и добавила хештег своего нового шоу. Однако выяснилось, что гастрольный тур она планирует не только по России, но и в Украине.

В комментариях поклонники поинтересовались, будет ли концерт в родном городе певицы, в Черновцах, и Ани Лорак лаконично ответила на украинском языке: "Буде!"

Ани Лорак собралась в родные Черновцы: &quot;скоро увидимся&quot;

Скриншот

Стоит отметить, что в Украину Лорак приезжала совсем недавно – в марте. Она посетила одну из украинских радиостанций, дала интервью.

А вот на официальном сайте певицы никаких анонсов о концертах в Украине нет. В мае и июне у нее запланированы концерты в России. В июле – Сочи и Анапа. Позже – Санкт-Петербург и опять же – города России. В ноябре и декабре – гастрольный тур за границей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лорак заподозрили в примирении с бывшим мужем.

А также мы рассказывали о том, что Ани Лорак засветила кольцо и призналась, что влюблена.

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