Ани Лорак располнела до неузнаваемости: двойной подбородок на видео не спрячешь

Ани Лорак подтвердила слухи о набранном на карантине лишнем весе. Артистка дала короткое интервью после вручения награды "Самая стильная певица" и по видео заметно, что Каролина несколько "округлилась".

Так, один российских телеканалов разместил в YouTube видеосюжет, снятый 21 сентября. На нем невооруженным глазом видно, что звезда обзавелась вторым подбородком. Впрочем, может это игра света и тени сыграла с певицей злую шутку.

Ани Лорак набрала вес (видео: YouTube)

Каролина в интервью рассказала также, что любит посмеяться над фейками о себе.

"Тысячу каких-то пластических операций, то я худею, то я беременна, то я не беременна, то я с этим человеком, то я с этим и так далее - это нормально?" - заявила певица.

Ани Лорак сильно изменилась (коллаж РБК-Украина)

Интересно, что фото с мероприятия разительно отличаются от видеоотчета. Но даже при тщательной ретуши видно, что щечки певицы, заметно увеличились.

Ани Лорак во время последнего появления на публике 21 сентября (фото: modatopicalMyCollages)

Ранее мы писали, что Ани Лорак объявила голодовку, признавшись, что не могла пройти мимо холодильника во время самоизоляции. Певица рассказала, на какие кардинальные меры решилась, чтобы вернуть себе прежние формы.

Также мы делали подборку, как из-за манипуляций с лицом и телом менялась Ани Лорак на протяжение своей карьеры.