Ани Лорак прогулялась нагишом и нарвалась на шквал критики (видео)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в новой видеоработе показала все, что только можно было показать

Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Мы нарушаем". Видео для скандальной певицы снял украинский режиссер Алан Бадоев. Для большинства локаций Бадоев и Каролина отправились в солнечную Сицилию. Певицу в сети раскритиковали за излишнюю откровенность.

Оголенность певицы в новом видео достигла абсолютного предела. Ани Лорак, в своих видео, как правило, демонстрирует сдержанную сексуальность, а после развода с Муратом Налчаджиоглу преподносила себя, как сильная независимая женщина.

Но в новом видеоклипе певица показала практически все: крохотная юбка-шорты оголила стройные ноги и ягодицы 41-летней Каролины, а мини-кроптоп показал нижнюю линию груди. Кроме того, раскрылась тайна татуировки певицы - это бабочка, нанесенная на боку выше талии.

Ани Лорак оголилась в новом клипе (скрин видео: YouTube/Ани Лорак)

Прогулялась певица и в шелковом белье на тонких бретелях, показав белые трусики в одном из кадров. В эротичное белье певица облачилась, пройдя по комнате нагишом.

Поклонники неоднозначно отнеслись в новому творению, отметив, что, чем старше становится женщина, тем больше тела она показывает.

Ани Лорак оголилась в новом клипе (скрин видео: YouTube/Ани Лорак)

Подписчики в комментариях критикуют Каролину за излишнюю откровенность в новой видеоработе.

Даааа... Чем старше женщина, тем короче юбка...

Только у Бадоева, Каролина показывает попу. Желаю всем так выглядеть.

Ночнушка - именно то, что не хватало в клипе.

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