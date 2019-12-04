Ані Лорак прогулялася абсолютно гола і нарвалася на шквал критики (відео)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак у новій відеороботі показала все, що тільки можна було показати

Ані Лорак випустила новий кліп на пісню "Мы нарушаем". Відео для скандальної співачки зняв український режисер Алан Бадоєв. Для більшості локацій Бадоєв і Кароліна вирушили у сонячну Сицилію. Співачку в мережі розкритикували за зайву відвертість.

Оголеність співачки в новому відео досягла абсолютної межі. Ані Лорак, у своїх відео, як правило, демонструє стриману сексуальність, а після розлучення з Муратом Налчаджіоглу підносила себе, як сильна незалежна жінка.

Але в новому кліпі співачка показала практично все: крихітна спідниця-шорти оголила стрункі ноги і сідниці 41-річної Кароліни, а міні-кроптоп показав нижню лінію грудей. Крім того, розкрилася таємниця татуювання співачки - це метелик, нанесений на боці вище талії.

Ані Лорак оголилася в новому кліпі (скрін відео: YouTube/Ані Лорак)

Прогулялася співачка і в шовковій білизні на тонких бретелях, показавши білі трусики в одному з кадрів. У еротичну білизна співачка вбралася, пройшовши по кімнаті голяка.

Шанувальники неоднозначно поставилися до нового творіння, зазначивши, що, чим старше стає жінка, тим більше тіла вона показує.

Ані Лорак оголилася в новому кліпі (скрін відео: YouTube/Ані Лорак)

Підписники в коментарях критикують Кароліну за зайву відвертість у новій відеороботі.

Даааа... Чим старше жінка, тим коротше спідниця...

Тільки у Бадоєва, Кароліна показує попу. Бажаю всім так виглядати.

Ночнушка - саме те, що не вистачало в кліпі.

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