Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой

Ани Лорак и Сергей Лазарев нежно общались друг с другом на вручении музыкальной премии
Ани Лорак и Сергея Лазарева застали в момент, когда звездный исполнитель нашептывал что-то на ушко своей подруге. Фотодоказательства появились в соцсетях.
Представитель Евровидения от России в 2019 году шептал нежности на ушко Каролине. При этом светящиеся глаза скандальной украинской певицы в этот момент выражали больше, чем самые красноречивые слова.
За таким занятием пару, которой начали приписывать роман еще задолго до официального развода Каролины с супругом, застукали на фестивале "Жара-2019", который проходил 5 апреля.
Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)
Слухи о том, что Каролина после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу начала отношения с коллегой по сцене, ходят очень давно. А эксперты уже строят догадки, смогут ли дети звездной пары помешать развитию их отношений.
Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совместными поездками на курорты и милыми фотографиями.
Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)
Поклонники звезд очень радуются тому, что отношения между исполнителями идут по нарастающей. Но некоторые все же не в восторге от возможного романа звезд.
Ранее мы также писали, что очередной звездный поклонник Каролины признался ей в любви.