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Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой

STYLERПерсоны    12.04.2019 - 17:24
Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой
Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак и Сергей Лазарев нежно общались друг с другом на вручении музыкальной премии

Ани Лорак и Сергея Лазарева застали в момент, когда звездный исполнитель нашептывал что-то на ушко своей подруге. Фотодоказательства появились в соцсетях.

Представитель Евровидения от России в 2019 году шептал нежности на ушко Каролине. При этом светящиеся глаза скандальной украинской певицы в этот момент выражали больше, чем самые красноречивые слова.

За таким занятием пару, которой начали приписывать роман еще задолго до официального развода Каролины с супругом, застукали на фестивале "Жара-2019", который проходил 5 апреля.

Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой

Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)

Слухи о том, что Каролина после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу начала отношения с коллегой по сцене, ходят очень давно. А эксперты уже строят догадки, смогут ли дети звездной пары помешать развитию их отношений.

Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совместными поездками на курорты и милыми фотографиями.

Ани Лорак и Лазарева застукали в пикантный момент: слухи становятся правдой

Ани Лорак и Лазарев подогрели слухи о романе (фото: instagram.com/rr_photo/)

Поклонники звезд очень радуются тому, что отношения между исполнителями идут по нарастающей. Но некоторые все же не в восторге от возможного романа звезд.

  • "Так хотелось бы, чтобы эти двое красивых людей были вместе. Вообще обожаю фото красивых пар";
  • "На ушко звучат слова "I love you, my dear!"
  • "Когда они уже поженятся?"
  • "Идеальная пара! Будьте счастливы!"
  • "Каролина, а Сергей же не из нашего лагеря";
  • "По глазам Ани Лорак видно, что она все еще не догадывается, что Сережа любит своего мужа";
  • "Лазарев Лорак: "Давай, делай влюбленные глаза дурочки, нас фоткают".

Ранее мы также писали, что очередной звездный поклонник Каролины признался ей в любви.

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