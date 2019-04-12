Ані Лорак та Лазарєва застукали в пікантний момент: чутки стають правдою

Ані Лорак і Лазарєв підігріли чутки про роман (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак і Сергій Лазарєв ніжно спілкувалися один з одним на врученні музичної премії

Ані Лорак і Сергія Лазарєва застали в момент, коли зірковий виконавець нашіптував щось на вухо своїй подрузі. Фотодокази з'явилися в соцмережах.

Представник Євробачення від Росії в 2019 році шепотів ніжності на вушко Кароліні. При цьому очі скандальної української співачки в цей момент висловлювали більше, ніж найкрасномовніші слова.

За таким заняттям пару, якій почали приписувати роман ще задовго до офіційного розлучення Кароліни з чоловіком, застукали на фестивалі "Жара-2019", який проходив 5 квітня.

Ані Лорак і Лазарєв підігріли чутки про роман (фото: instagram.com/rr_photo/)

Чутки про те, що Кароліна після розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу "закрутила" роман з колегою по сцені, ходять дуже давно. А експерти вже будують припущення, чи зможуть діти зіркової пари перешкодити розвитку їх стосунків.

Крім того, Ані Лорак і Сергій Лазарєв регулярно свідомо чи несвідомо підігрівають ці розмови спільними поїздками на курорти і милими фотографіями.

Ані Лорак і Лазарєв підігріли чутки про роман (фото: instagram.com/rr_photo/)

Шанувальники зірок дуже радіють з того, що відносини між виконавцями йдуть по наростаючій. Але деякі все ж таки не в захваті від можливого роману зірок.

"Так хотілося б, щоб ці двоє гарних людей були разом. Взагалі обожнюю фото красивих пар";

"На вушко звучать слова "I love you, my dear!"

"Коли вже вони одружаться?"

"Ідеальна пара! Будьте щасливі!"

"Кароліна, а Сергій не з нашого табору";

"По очах Ані Лорак видно, що вона все ще не здогадується, що Сергій любить свого чоловіка";

"Лазарєв Лорак: "Давай, роби закохані очі дурепи, нас фоткають".

Раніше ми також писали, що черговий зоряний шанувальник Кароліни зізнався їй у коханні.