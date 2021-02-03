"Ангел смерти" с родимым пятном: что известно о неадекватном поджигателе "Эпицентра"

Поджигатель "Эпицентра" оказался неадекватом (коллаж РБК-Украина)

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске 2 февраля устроил 37-летний мужчина, который ворвался в строительный супермаркет с ножом и топором, поджег помещение и ранил двоих охранников. Сейчас выяснились очень странные подробности об этом неадекватном человеке. Как оказалось, Николай Регушевский житель Первомайска и называет себя "ангелом смерти". У него на ноге имеется родимое пятно, которое, по его словам, доказывает это.

Как сообщает издание "Преступности. нет", поджег "Эпицентра" Николай объясняет тем, что имеет неприязнь к владельцу, обвиняя в том, что 20 лет назад тот "отрезал уши, носы у детей и женщин, мешками эти носы и уши морозил и отправлял на Европу".

Еще осенью неадекват из Первомайска публиковал в соцсетях очень странные видео.

"Меня зовут "ангел смерти". Я решил сделать обращение ко всему мусульманскому миру. Кто не верит, что я "ангел смерти", то вот мое родимое пятно, вот мой паспорт гражданина Украины. Я хочу рассказать о вашем предыдущем правителе, у которого было прозвище "Дедушка". "Дедушка" так любил своих родственников, что у них даже было так заведено, что они вступали в половые отношения между троюродными, двоюродными братьями, чтобы чужую кровь не пускать в семью", - рассказывал Николай на видео.

Кстати, ранее Регушевский опубликовал в сети свое резюме. Судя по документу, он в 2006 году окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности "Судовые котлы и атомные реакторы". Степень - специалист, инженер - механик.

После университета Николай работал на ОАО "Запорожский судостроительно-судоремонтный завод", а с 2008 года начал работать в ООО "Пелла дизайн" в городе Николаеве. В одном из резюме указано, что в 2015 году он работал ведущим инженером-конструктором в Гамбурге (Германия).

Также известно, что у него была жена и ребенок. В 2019 году он развелся с супругой и она добивалась через суд алиментов.

Как мы ранее писали, в Первомайске под Николаевом мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал - работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

В полиции рассказали, что мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться.