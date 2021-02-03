"Ангел смерті" з родимою плямою: що відомо про неадекватного палія "Епіцентру"

Палій "Епіцентру" виявився неадекватом (колаж РБК-Україна)

Пожежу в "Епіцентрі" в Первомайську 2 лютого влаштував 37-річний чоловік, який увірвався в будівельний супермаркет з ножем і сокирою, підпалив приміщення і поранив двох охоронців. Зараз з'ясувалися дуже дивні подробиці про цю неадекватну людину. Як виявилося, Микола Регушевский житель Первомайська і називає себе "ангелом смерті". У нього на нозі є родима пляма, яка, за його словами, доводить це.

Як повідомляє видання "Преступности.нет", підпалювач "Епіцентру" Микола пояснює тим, що має неприязнь до власника, звинувачуючи в тому, що він 20 років тому "відрізав вуха, носи у дітей і жінок, мішками ці носи і вуха морозив і відправляв на Європу".

Ще восени неадекват з Первомайська публікував в соцмережах дуже дивні відео.

"Мене звати "ангел смерті". Я вирішив зробити звернення до всього мусульманського світу. Хто не вірить, що я "ангел смерті", то ось моя родима пляма, ось мій паспорт громадянина України. Я хочу розповісти про вашого попереднього правителя, у якого було прізвисько "Дідусь". "Дідусь" так любив своїх родичів, що у них навіть було так заведено, що вони вступали в статеві стосунки між троюрідними, двоюрідними братами, щоб чужу кров не пускати в сім'ю", - розповідав Микола на відео.

До речі, раніше Регушевський опублікував в мережі своє резюме. Судячи з документа, він у 2006 році закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю "Суднові котли й атомні реактори". Ступінь - спеціаліст, інженер - механік.

Після університету Микола працював на ВАТ "Запорізький суднобудівельно-судноремонтний завод", а з 2008 року почав працювати в ТОВ "Пелла дизайн" в місті Миколаєві. В одному з резюме зазначено, що у 2015 році він працював провідним інженером-конструктором в Гамбурзі (Німеччина).

Також відомо, що у нього була дружина і дитина. У 2019 році він розлучився з дружиною і вона домагалася аліментів через суд.

Як ми раніше писали, в Первомайську під Миколаєвом чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав - працівників та відвідувачів закладу оперативно евакуювали.

У поліції розповіли, що чоловік прийшов з сокирою в "Епіцентр" і напав на охоронця, після чого влаштував підпал і спробував сховатися.