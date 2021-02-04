Ангел в белом халате и мечтательница: что известно о погибшей при пожаре в Запорожье молодом враче

Пожар в COVID-больнице в Запорожье 4 февраля забрал жизни четырех человек - трех пациенток и врача-анестезиолога. Молодой доктор Ольга Глива, которая только в 2020 году закончила интернатуру, в ночь трагедии дежурила в реанимации и погибла, когда эвакуировала больных.

26-летняя врач планировала посвятить всю жизнь спасению пациентов, говорится в сообщении на сайте Запорожского государственного медицинского университета, которое Глива окончила с отличием.

"Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле - до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов", - пишут в вузе о своей талантливой выпускнице.

Ольга Глива закончила медуниверситет в прошлом году (фото: facebook.com/olha.hliva)

На страшное ЧП, которое по предварительным данным могло произойти по причине взрыва аппарата искусственной вентиляции легких, также отреагировала авторитетный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Это страшно... Когда от чьего-то головотяпства погибают талантливые, умные, преданные своей профессии люди... наш золотой фонд, которого все меньше и меньше с каждым годом... Страшно, когда погибают от чьего-то головотяпства больные, страдает персонал", - написала она в своем Facebook.

Завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца рассказала, что Ольга Глива была красивым, честным, чистым человеком, которого любили и уважали все - и больные, и персонал.

"Вся жизнь, посвященная спасению людей, была впереди... И погибла, пытаясь спасти чью-то жизнь, вернуть дыхание, интубируя больного", - рассказала Голубовская.

Ольга Глива - выпускница медицинского вуза с красным дипломом (фото: facebook.com/ogolubovska)

Также она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагического пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.

"Измученному за этот год персоналу желаю не терять оптимизма, не падать духом, быть сильными и мудрыми... дай Бог вам всем пережить эту трагедию и сделать все для того, чтобы она не повторилась, а виновные были наказаны", - пишет врач-инфекционист.

Ольга Глива (фото: facebook.com/olha.hliva)

Как рассказывают коллеги и знакомые Ольги Гливы в сети, молодая врач могла сутками работать в больнице, была сильной и жизнерадостной - девушку называют настоящим ангелом-хранителем в белом халате.

Медику, которая спасала пациентов с коронавирусом, довелось на своем опыте узнать о болезни. При этом девушка после выздоровления от COVID-19, которое было осложнено пневмонией, сразу вернулась к работе в больнице, чтобы помогать пациентам.

Ольга Глива (фото: facebook.com/olha.hliva)

Кроме медицины, Ольга также увлекалась чтением.

"Наша читательница, постоянная гостья мероприятий, мечтательница и книголюбка", - пишут о ней на Facebook-странице Запорожской областной библиотеки для юношества.

Врач Ольга Глива увлекалась литературой (фото: facebook.com/zp.obu)

Ранее сообщалось, что после пожара в COVID-больнице Запорожья семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен.