Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером, який насправді одружений з українкою: подробиці і фото

Голлівудській зірці Анджеліні Джолі приписали новий роман з одруженим американським мільярдером.
Але журналісти видання Page Six розповіли, хто насправді той чоловік на фото з актрисою, яке розбурхало весь світ.
Журналісти видання дізналися, що де Ротшильд одружений з українською акторкою Каріною Дейко, яка живе на Веніс-Біч. Таким чином з'ясувалося, що зустріч Джолі та Маєра була діловою, можливо, на тему стану навколишнього середовища.
Анджеліна Джолі з мільярдером Девідом Маєром (фото: pagesix.com)
Каріна Дейко народилася в Україні. Коли подорослішала, вона переїхала за кордон, щоб вивчати акторську майстерність. Зараз вона будує свою кар'єру в Голлівуді та вже знялася у фільмах "Гічкок", "Стати Бондом", "Листопадові злочинці" та інших.
Пара Каріни та Девіда не новоспечена, вони давно разом, але стосунків своїх не афішують. До того ж вони рідко з'являються на публіці разом.
Виявилося, що мільярдер одружений з українською акторкою (фото: pagesix.com)
Раніше ми розповідали, чим завершився скандальний роман українки та британця.
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