Андрій Стріхарський започаткував у Черкаській області щорічний конкурс дитячих малюнків

"Народилася ідея проведення конкурсу дитячих малюнків "Україна майбутнього", участь в якому взяло близько двох десятків юних художників із Черкаської області, а саме із міст Корсунь-Шевченківського, Городища та Катеринополя. В результаті журі обрало дві роботи вихованців Корсунь-Шевченківської дитячої школи мистецтв, Володимира Марциновського "Переможемо. Відбудуємо. Разом у майбутнє" та Анастасії Матвієнко "Зустріч сім'ї", які тепер побачив світ, за моєю допомогою робота Анастасії Матвієнко відтепер прикрашатиме Штаб-квартиру Ради Європи, картину Володимира Марциновського, з автографами високопосадовців штаб-квартири Ради Європи відправили на Батьківщину", - повідомив Стріхарський.

За його словами, картину з підписами високопосадовців, які працюють у штаб-квартирі Ради Європи, планується вручити черкаському керівництву.

"Решта картин обдарованих дітей-учасників пройде відбір. Ми разом з колегами, відомими художниками Черкащини, представниками обласної влади оберемо найкращі. Підписані відомими державними діячами України, вони стануть лотами для благодійного аукціону. 50% від продажу цих картин, дістануться автору витвору мистецтва, решту передадуть мистецькій школі, де розвивають його талант. І обов’язково, не залишиться без уваги наші доблесні ЗСУ, частину коштів також буде перераховано нашим військовим", - додав політик.

Він також зазначив, що жодна картина, написана юними художниками у межах конкурсу "Україна майбутнього", не залишиться поза увагою. Автор та мистецька школа, яку він представляє, отримають винагороду за свої зусилля.

Конкурс відбуватиметься на теренах Черкащини на постійній основі.