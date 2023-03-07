Андрій Данилко скасовує концерти у Європі: що сталося

Що відомо про скасування концертів

За даними естонських організаторів, було скасовано концерт у Таллінні 5 березня. Також будуть перенесені інші концерти, які мали відбутися в інших містах країн Балтії у найближчі два тижні.

Крім того, на інші дати перенесені концерті у Варшаві та Відні.

Що трапилося з Андрієм Данилком

Як повідомляють менеджери артиста, у нього діагностовано важку форму ларингіту. Через хворобу весь концертний тур довелося зрушити на два місяці, оскільки лікарі заборонили Данилку напружувати горло.

"В Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", - повідомили подробиці про самопочуття артиста його менеджери.

Зокрема, запланований концерт у Таллінні перенесли на 19 травня. Усі куплені квитки будуть дійсні на нову дату й обмінювати їх на нові немає потреби.

"Ми просимо вибачення за можливі незручності, пов'язані з перенесенням і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу-концертом Вєрки Сердючки вже навесні цього року", - звернулися організатори концерту до глядачів.

У Instagram артиста підтвердили цю інформацію та повідомили нові дати виступів Вєрки Сердючки у Варшаві та Відні – їх також перенесли на травень.