Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Ассоциации детско-юношеского спорта Андрей Стрихарский организовал детский турнир по боксу в Киеве.

Об этом Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

"Вперед к победе - такое название у детского турнира по боксу, который недавно удалось организовать в столичной школе "Логос". За первенство соревновались юные спортсмены из Киева, Северодонецка и Энергодара", - написал Стрихарский.

В завершение политик подарил боксерскому клуба Nikulin Boxing Team, который и стал местом проведения турнира, памятную боксерскую перчатку с подписями выдающихся боксеров Украины.