Андрей Хлывнюк прокомментировал "развод" с женой

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе с супругой, которые в последнее время появились в прессе. Музыкант настойчиво пропросил журналистов не лезть в его личную жизнь. Об этом он рассказал журналистке Соломие Витвицкой.

"Это не ваше дело, зайчики. Да это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу домой, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо. Так. Это похоже на ответ? Не очень? Ну тогда идите в ср*ку", - сказал Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк ответил на вопрос о разводе с женой (ТСН)

Отметим, что ранее журналист Соломия Витвицкая сообщила, что Андрей разошелся с женой Анной. Пишут, что супруга музыканта сама решила уйти из семьи.

Ведущая заметила, что Андрей и Анна уже в течение нескольких месяцев не появлялись вместе на светских мероприятиях.

"По слухам, пара уже почти полгода, как не живет вместе и именно Анна приняла решение уйти из семьи. Я, конечно же, спросила все лично у Андрея, и хотя четкого ответа не получила. Но видно, что тема неприятная для него", - сообщила Витвицкая.