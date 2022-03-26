UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел: он ранен

Андрей Хлывнюк ранен в результате обстрела Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, попал под минометный огонь и был ранен. К счастью, сейчас жизни музыканта уже ничего не угрожает.

Фото ранения Хлывнюк показал в Instagram.

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - подписал музыкант серию фото с ранениями.

Также он добавил, что его колонна потеряла два пикапа, но волонтеры с этим должны справиться.

Андрей Хлывнюк ранен (фото: instagram.com/andriihorolski)

Напомним, что Андрей Хлывнюк сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны.

Как мы ранее писали, в Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация