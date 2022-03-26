Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел: он ранен

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, попал под минометный огонь и был ранен. К счастью, сейчас жизни музыканта уже ничего не угрожает.
Фото ранения Хлывнюк показал в Instagram.
"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - подписал музыкант серию фото с ранениями.
Также он добавил, что его колонна потеряла два пикапа, но волонтеры с этим должны справиться.
Андрей Хлывнюк ранен (фото: instagram.com/andriihorolski)
Напомним, что Андрей Хлывнюк сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны.
Как мы ранее писали, в Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов".
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