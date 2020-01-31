Андрей Богдан пребывал в депрессии: причина очень личная

Андрей Богдан находился в короткой депрессии и был очень грустным и подавленным. Так утверждают источники, близкие к его окружению. По слухам, которые ходят в Офисе президента, Богдан расстался со своей возлюбленной Анастасией Сличной. Он даже на время прекратил посещать тусовки, так как был не в настроении.

"Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий", - рассказал изданию "Страна" один из его знакомых.

Кстати, причиной депрессии Богдана называют не только проблемы на личном фронте, но и разногласия и неурядицы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поговаривали, что Богдан даже подумывает об отставке.

Однако, знакомые Богдана утверждают, что постоянная пассия Богдана Анастасия Сличная съехала из его дома в Конча-Заспе.

"Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу", - сообщил инсайдер.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная (фото: strana.ua)

Напомним, что с Анастасией Сличной Богдан познакомился на одной из вечеринок общих друзей. Пара весело проводила время, а девушка очень ценила его чувство юмора и мужественность.

К слову, Андрей Богдан находится в официальном разводе с женой Ольгой, от которой у него есть четыре дочери. Самой старшей из них – 16 лет, а младшей – девять.