Андре Тан зворушив зізнанням про маму і показав її на рідкісному фото

На рідкісному фото дизайнер позував поруч з мамою - Вікторією. Жінка носить стильний боб з гривкою і має чудовий вигляд. І виявилося, що саме мамі Тан завдячує своєю кар'єрою.

"Я не знаю, чи міг би я коли-небудь розповісти цю історію без тебе, мамо. І навіть зараз, коли намагаюсь це зробити, серце переповнює - бо я точно знаю, що без твоєї віри в мене, моє життя було б зовсім іншим", - зазначив дизайнер.

Він пригадав себе у 8 років, коли почав малювати увесь час. І це, пояснив Андре, не було дитячою грою. Тоді це стало для нього "маленьким всесвітом".

Мама Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)



"Я створював свої моделі, малював обкладинки для "модного журналу" Ізабель - уявляв себе редактором, дизайнером, керував своїм власним світом. Це був мій спосіб бути собою. Ти завжди ставилась до цього з розумінням, підтримувала, хоча, можливо, тоді й не знала, куди мене це приведе. Пам’ятаю, коли цих малюнків вже було більше 50, до нас приїхала твоя подруга з Канади", - розповів Тан.

"Вона запитала, чим я займаюся, і ти, не вагаючись, відповіла: "Мій син хоче бути дизайнером". І це було так щиро, що я тоді навіть не уявляв, яку важливу роль ти відіграєш у моєму житті. Ти показала їй мої зошити, а подруга сказала: "Твоєму сину точно треба це розвивати. Він не просто малює - він має талант". Ти, мабуть, тоді ще не знала, як ця розмова змінить усе, але для мене вона стала поворотною точкою", - додав він.

Тоді маленький Андре (справжнє ім'я Тана - Андрій Тищенко) підслуховував розмову мами з подругою. А на ранок на нього чекали доленосні слова.

Андре Тан розчулив словами про маму (фото: instagram.com/andre_tan_official)



"І коли ти підійшла до мене вранці та сказала: "Синочку, я думаю, тобі треба йти на курси крою та шиття", щось змінилося в мені. Я пішов. І в цей момент я ще не розумів, як важливо було це рішення. Ти відкрила мені двері, двері можливостей, тому що ти повірила в мене, навіть коли я ще не знав, куди йду", - розповів дизайнер.

Ті курси, пояснив Тан, стали для нього справжнім стартом. Потім на нього чекали дитячий театр мод та перша колекція в 12 років.

"Ми з тобою їздили по Україні з показами, і все це було завдяки тобі. Ти показала мені, як можна перетворити мрії в реальність. Ти завжди була поруч, підтримувала! Мамо, ти - моя перша наставниця, моя найбільша підтримка, мій рушій", - написав Андре.

"Ти не просто допомогла мені тими курсами крою і шиття, ти допомогла мені знайти себе. Мамо, я завжди буду вдячний тобі за кожен крок, за кожну твою віру в мене. Люблю тебе! З днем матері", - резюмував він.

Допис розчулив фанів Тана. У коментарях вони пишуть: