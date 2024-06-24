Анатолій Анатоліч гнівно присоромив одеситів за російську мову (відео)
Ведучий Анатолій Анатоліч спровокував неабиякі суперечки у мережі. Він публічно присоромив одеситів, які співали пісні російською.
Про це повідомляє РБК-Україїна (проект Styler) з посиланням на допис Анатоліча в Instagram.
Що обурило Анатоліча
Так, ведучий розмістив відео, яке днями з'явилося у мережі. На ньому натовп співає пісню гурту "Пошлая Молли". Музиканти засудили війну та більше не виступають в РФ, але Анатоліча обурило інше.
Люди співали пісню російською, що швидко "підхопили" кремлівські пропагандисти. Вони почали поширювати заяви про те, що Одеса нібито "російське місто". До того ж посіпаки Путіна закликали українців "терпіти" й чекати на "звільнення".
Саме через це Анатоліч гнівно звернувся до одеситів.
"Та какая разніца на каком язікє разговарівать? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати рускоязичні челюсті? Що з пам'яттю, українці? Ау!" - написал він.
Як реагує мережа
Заява ведучого розділила юзерів на дві групи. Перша підтримала Анатоліча, а друга заявила, що подібні мовни скандали недоречні. Користувачі пишуть:
- "Так, це біль. Я одеситка і мене часто хейтять одесити за те що я перейшла на українську"
- "Мова тут точно не до чого... І щодо мови це одна з російських наративів... Вони втрачали вплив над територією і пішли на крайні заходи. Якою б мовою ми не говорили, вони хочуть цю територію"
- "Українські підлітки співають пісню українського рок-гурту , створеного в Харкові. Їхня провина, що вона здобула популярності в Україні, чи їхня провина, що йде війна і їхні найкращі роки проходять під бомбардуваннями і повітряними тривогами?"
- "Може досить? Ви самі чудово знаєте що їм глибоко по**й, якою мовою ми розмовляємо! Це те ж саме, що, він її зґвалтував, бо в неї була коротка спідниця"
- "Як це вже набридло! Свої самі ж собі копають могилу… Страшно, що і всіх інших, свідомих, тягнуть за собою в прірву!".
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