ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Анатолій Анатоліч гнівно присоромив одеситів за російську мову (відео)

Понеділок 24 червня 2024 19:51
UA EN RU
Анатолій Анатоліч гнівно присоромив одеситів за російську мову (відео) Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Анатолій Анатоліч спровокував неабиякі суперечки у мережі. Він публічно присоромив одеситів, які співали пісні російською.

Про це повідомляє РБК-Україїна (проект Styler) з посиланням на допис Анатоліча в Instagram.

Що обурило Анатоліча

Так, ведучий розмістив відео, яке днями з'явилося у мережі. На ньому натовп співає пісню гурту "Пошлая Молли". Музиканти засудили війну та більше не виступають в РФ, але Анатоліча обурило інше.

Люди співали пісню російською, що швидко "підхопили" кремлівські пропагандисти. Вони почали поширювати заяви про те, що Одеса нібито "російське місто". До того ж посіпаки Путіна закликали українців "терпіти" й чекати на "звільнення".

Саме через це Анатоліч гнівно звернувся до одеситів.

"Та какая разніца на каком язікє разговарівать? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати рускоязичні челюсті? Що з пам'яттю, українці? Ау!" - написал він.

Як реагує мережа

Заява ведучого розділила юзерів на дві групи. Перша підтримала Анатоліча, а друга заявила, що подібні мовни скандали недоречні. Користувачі пишуть:

  • "Так, це біль. Я одеситка і мене часто хейтять одесити за те що я перейшла на українську"
  • "Мова тут точно не до чого... І щодо мови це одна з російських наративів... Вони втрачали вплив над територією і пішли на крайні заходи. Якою б мовою ми не говорили, вони хочуть цю територію"
  • "Українські підлітки співають пісню українського рок-гурту , створеного в Харкові. Їхня провина, що вона здобула популярності в Україні, чи їхня провина, що йде війна і їхні найкращі роки проходять під бомбардуваннями і повітряними тривогами?"
  • "Може досить? Ви самі чудово знаєте що їм глибоко по**й, якою мовою ми розмовляємо! Це те ж саме, що, він її зґвалтував, бо в неї була коротка спідниця"
  • "Як це вже набридло! Свої самі ж собі копають могилу… Страшно, що і всіх інших, свідомих, тягнуть за собою в прірву!".

До слова, раніше ми вже розповідали, що 73-річна принцеса Анна потрапила до лікарні зі струсом мозку.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Анатоліч сканал Мовний скандал Зірки шоу-бізнесу
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський