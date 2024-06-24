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Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького: "Назавжди у моєму серці"

Понеділок 24 червня 2024 17:32
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Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького: "Назавжди у моєму серці" Білик та Смецький (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Ірина Білик висловилася про хореографа Антона Смецького, який загинув на фронті. Артистка працювала з ним та підтримувала чоловіка, коли він втратив на війні ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Білик в Instagram.

Що написала співачка

Білик розмістила чорно-біле фото. На ньому вона позує разом з хореографом. Співачка, як зазначав Смецький, була єдиною серед всіх, з ким він працював, хто підтримував його після поранення.

"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок", - написала Білик.

Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького: &quot;Назавжди у моєму серці&quot;

Білик щемливо висловилася про Смецького (скріншот)

Співачка не приховує, що їй дуже сумно. Вона звернулася до хореографа та зазначила, що завжди про нього пам'ятатиме.

"Лети, прекрасна Душа! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" - додала артистка.

Як реагує мережа

У коментарях юзери співчувають Білик та родині хореографа. Також користувачі пишуть:

  • "Цвіт нації гине, скільки ще"
  • "Коли це закінчиться, він такий молодий, він місяць тому був на сцені, а сьогодні в труні"
  • "Слава Герою! Такі красені гинуть"
  • "Ірочка, щирі співчуття... Сльози та біль. Це жах. Обіймаємо тебе. Тримайся! Вічна пам'ять Герою"
  • "Небо забирає Найкращих .Вічна пам'ять та щирі співчуття вам та родині полеглого".

На зображенні може бути: 1 особа, мотоцикл та скутер

Хореограф Смецький (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Що відомо про загибель хореографа

Смецький, який повернувся на фронт після втрати ноги, загинув під час виконання бойового завдання. У хореографа залишилися донька та дружина.

Він пішов на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. А після поранення та протезування зазначав, що не хоче залишатися в тилу, бо там відчував себе "чужим".

Нагадаємо, восени ми розповідали, що хореограф вийшов на сцену на милицях та довів Білик до сліз.

Окрім цього, раніше стало відомо, що в Естонії помер український письменник і журналіст Олег Гончаренко.

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