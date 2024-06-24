Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького: "Назавжди у моєму серці"

Співачка Ірина Білик висловилася про хореографа Антона Смецького , який загинув на фронті. Артистка працювала з ним та підтримувала чоловіка, коли він втратив на війні ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Білик в Instagram .

Що написала співачка

Білик розмістила чорно-біле фото. На ньому вона позує разом з хореографом. Співачка, як зазначав Смецький, була єдиною серед всіх, з ким він працював, хто підтримував його після поранення.

"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок", - написала Білик.

Білик щемливо висловилася про Смецького (скріншот)

Співачка не приховує, що їй дуже сумно. Вона звернулася до хореографа та зазначила, що завжди про нього пам'ятатиме.

"Лети, прекрасна Душа! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" - додала артистка.

Як реагує мережа

У коментарях юзери співчувають Білик та родині хореографа. Також користувачі пишуть:

"Цвіт нації гине, скільки ще"

"Коли це закінчиться, він такий молодий, він місяць тому був на сцені, а сьогодні в труні"

"Слава Герою! Такі красені гинуть"

"Ірочка, щирі співчуття... Сльози та біль. Це жах. Обіймаємо тебе. Тримайся! Вічна пам'ять Герою"

"Небо забирає Найкращих .Вічна пам'ять та щирі співчуття вам та родині полеглого".

Хореограф Смецький (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)

Що відомо про загибель хореографа

Смецький, який повернувся на фронт після втрати ноги, загинув під час виконання бойового завдання. У хореографа залишилися донька та дружина.

Він пішов на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. А після поранення та протезування зазначав, що не хоче залишатися в тилу, бо там відчував себе "чужим".