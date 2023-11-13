"Амбіційне та переконливе": з'явилися перші подробиці найбільшого оновлення iOS 18

Майбутнє програмне забезпечення від Apple, включаючи iOS 18 та інші операційні системи, заплановані до випуску восени 2024 року, обіцяє стати "амбітним та переконливим" оновленням зі значними функціональними та візуальними поліпшеннями.

Компанія прагне внести значні функціональні та візуальні покращення в iOS 18, а також підвищити продуктивність та безпеку платформи.

Хоча немає конкретної інформації про майбутні інновації від Гурмана, він зазначає, що iOS 18 буде першим великим оновленням з 2020 року, коли з'явилися віджети на головному екрані iOS 14.

В кінці жовтня Гурман також повідомив про численні функції штучного інтелекту в iOS 18, такі як розумні пропозиції відповідей в iMessage, генеративні плейлисти в Apple Music і автозавершення коду в Xcode. За його даними, асистент Siri також буде глибоко інтегрований із сервісом "Команди".