Alyosha впервые рассказала о новорожденной дочери: с мальчиками было хуже

Alyosha с Тарасом Тополей и дочкой Машей (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Alyosha рассказала, как воспитывает доченьку Машу

Певица Alyosha, которая в августе в третий раз стала мамой, откровенно рассказала, как ее семья отреагировала на появление доченьки Маши и почему с рождением третьего ребенка она стала более спокойной.

"Мы недосыпаем. Но она немного спокойнее по сравнению с ребятами, так что могу сказать - немного недосыпаем. С мальчиками было хуже", - поделилась певица в эфире "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Однако, несмотря на такие изменения, старшие сыновья отреагировали на появление сестренки очень хорошо и стараются поддерживать маму во всем.

"Мальчики прекрасно встретили! Ромка - старший, он вообще рад, говорит: "Мама, когда ты будешь памперсы менять, пожалуйста, позови меня, а когда будешь пеленать - научи, покажи, я тоже буду это делать". То есть он очень заботится о ней. А Марко приходит в комнату, чтобы на кресле-качалке покачаться, посмотреть и уйти", - с улыбкой рассказывает артистка.

Муж Alyosha - фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя тоже помогает жене, однако у него это получается не так хорошо, как когда-то с мальчиками.

"Конечно, помогает, но Мария все чувствует, а пока ей нужна именно мама. Еще бабушка может немного разобраться, а Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но я спокойно жду, даже когда она кричит или плачет, я спокойно пью чай, типа: "Сейчас допью и пойду", - поделилась Alyosha.

Ранее Alyosha и Тарас Тополя рассказали, на кого похожа новорожденная дочь.