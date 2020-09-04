Alyosha вперше розповіла про новонароджену донечку: з хлопчиками було гірше

Alyosha з Тарасом Тополею і донькою Машею (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Alyosha розповіла, як виховує донечку Марійку

Співачка Alyosha, яка в серпні втретє стала мамою, відверто розповіла, як її сім'я відреагувала на появу доньки Маші і чому з народженням третьої дитини вона стала більш спокійною.

"Ми недосипаємо. Але вона трохи спокійніша порівняно з хлопцями, то можу сказати - трохи недосипаємо. З хлопцями було гірше", - поділилася співачка в ефірі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Проте, незважаючи на такі зміни, старші сини відреагували на появу сестрички дуже добре і намагаються підтримувати маму у всьому.

"Хлопці прекрасно зустріли! Ромка – старший, він взагалі радий, каже: "Мамо, коли ти будеш підгузки міняти, будь ласка, погукай мене, а коли будеш пеленати – навчи, покажи, я теж буду це робити". Тобто він дуже турбується про неї. А Марко приходить у кімнату, щоб на кріслі-гойдалці погойдатися, подивитися і піти", - з посмішкою розповідає артистка.

Чоловік Alyosha - фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя теж допомагає дружині, проте у нього це виходить не так добре, як колись з хлопчиками.

"Звісно, допомагає, але Марія все відчуває, а поки що їй потрібна саме мама. Ще бабуся може трохи розібратися, а Тарас поки не може її так заспокоїти, наскільки це мені потрібно. Але я собі спокійно чекаю, навіть, коли вона кричить чи плаче, я спокійно п’ю чай, типу: "Зараз доп’ю і піду", - поділилася Alyosha.

Раніше Alyosha і Тарас Тополя розповіли, на кого схожа новонароджена дочка.