ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Alyosha вперше розповіла про новонароджену донечку: з хлопчиками було гірше

П'ятниця 04 вересня 2020 19:59
Alyosha вперше розповіла про новонароджену донечку: з хлопчиками було гірше
Alyosha з Тарасом Тополею і донькою Машею (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Дмитрий Войналович

Alyosha розповіла, як виховує донечку Марійку

Співачка Alyosha, яка в серпні втретє стала мамою, відверто розповіла, як її сім'я відреагувала на появу доньки Маші і чому з народженням третьої дитини вона стала більш спокійною.

"Ми недосипаємо. Але вона трохи спокійніша порівняно з хлопцями, то можу сказати - трохи недосипаємо. З хлопцями було гірше", - поділилася співачка в ефірі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Проте, незважаючи на такі зміни, старші сини відреагували на появу сестрички дуже добре і намагаються підтримувати маму у всьому.

"Хлопці прекрасно зустріли! Ромка – старший, він взагалі радий, каже: "Мамо, коли ти будеш підгузки міняти, будь ласка, погукай мене, а коли будеш пеленати – навчи, покажи, я теж буду це робити". Тобто він дуже турбується про неї. А Марко приходить у кімнату, щоб на кріслі-гойдалці погойдатися, подивитися і піти", - з посмішкою розповідає артистка.

Чоловік Alyosha - фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя теж допомагає дружині, проте у нього це виходить не так добре, як колись з хлопчиками.

"Звісно, допомагає, але Марія все відчуває, а поки що їй потрібна саме мама. Ще бабуся може трохи розібратися, а Тарас поки не може її так заспокоїти, наскільки це мені потрібно. Але я собі спокійно чекаю, навіть, коли вона кричить чи плаче, я спокійно п’ю чай, типу: "Зараз доп’ю і піду", - поділилася Alyosha.

Alyosha вперше розповіла про новонароджену донечку: з хлопчиками було гіршеAlyosha вперше розповіла про новонароджену донечку: з хлопчиками було гірше

Раніше Alyosha і Тарас Тополя розповіли, на кого схожа новонароджена дочка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони Alyosha
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся