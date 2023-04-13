Alyosha на Євробаченні 2023 покаже номер, придуманий в бомбосховищі під час ракетних обстрілів

"Кожен з тих, хто презентуватиме Україну в рамках Євробачення, з’явився тут зовсім не випадково. Ми враховували досвід успішного виступу на конкурсі Євробачення - як мінімум, потрапляння в топ-10 від України. Також неймовірно важливою була історія артиста. Вона мала розкривати одну з граней портрета України сьогодення", - розповів він.

Також Герман розказав, як створювався один з номерів - для співачки Alyosha.

"Артистка буде задіяна в номері "Ласкаво просимо до нас додому", присвяченому вимушеним переселенцям. Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищає Україну у лавах ЗСУ, вона була змушена із дітьми покинути рідну країну", - пояснив він.

"Ми працюємо над цим номером ще з листопада місяця, я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів", - додав креативний директор конкурсу від України.

Коли українські артисти виступатимуть на Євробаченні 2023

Українські зірки співатимуть у півфіналах пісенного конкурсу 2023 9 та 11 травня як запрошені зірки у перервах між виступами конкурсантів.

Так, перший півфінал Євробачення відкриє фронтвумен The Hardkiss з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує "обʼєднання музикою" двох країн, номер-відкриття має на меті підкреслити проведення 67-го пісенного конкурсу Євробачення в Ліверпулі від імені України.

Alyosha розповість зі сцени історію своєї справжньої, особистої подорожі через виконання пісні Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні.

У другому півфіналі покажуть перформанс "Музика єднає покоління", розпочне який виконанням попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні Марія Яремчук.

А завершить перформанс приголомшливий спільний виступ Марії разом з репером OTOY та 14-річною представницею України на Дитячому Євробаченні 2022 Златою Дзюнькою.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 у травні прийматиме Ліверпуль. Представником України на конкурсі є гурт TVORCHI, який одразу потрапив у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні Heart of Steel під номером 19.