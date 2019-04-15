Alyona Alyona випустила новий кліп, який розриває мережу

Alyona Alyona випустила відео на пісню "Падло", записану разом з Alina Pash
Зірки українського хіп-хопу Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео на спільний трек "Падло", який увійшов в недавній дебютний альбом Альони Савраненко під назвою "ПУШКА".
Цікаво, що етно-фантасмагорія з великодніми яйцями в центрі сюжету - справа рук французького кліпмейкера Натана Дейзі. За його словами, робота над "Падло" стала для нього немов подорожжю в часі.
"Це один із тих образів, які я бачу, коли уявляю наше майбутнє. Щось на зразок страшної казки, в якій є те, що ми обов'язково повинні зрозуміти для себе", - говорить він.
Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло" (фото: прес-служба)
До речі, для Alyona Alyona - це перший досвід складних постановочних зйомок, адже її фірмовий стиль - хуліганські DIY-відео. Сама артистка, говорить про нову роботу символічним посланням.
"У кожного із нас – свій шлях, яким ми йдемо. На цьому шляху є перешкоди, бар'єри, підйоми і падіння, які допомагають нам отримати найцінніше – досвід. Цей досвід із року в рік, із покоління в покоління передавали нам наші предки. Саме завдяки унікальності цього досвіду ми сьогодні – ті, хто ми є", - відзначає Альона.
Alyona Alyona і Alina Pash випустили відео "Падло"
Користувачі мережі вже оцінили нове відео Alyona Alyona і Alina Pash і зізнаються, що ця робота розриває їх на шматки!
Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona стала героїнею американського Vogue.