Alyona Alyona встала на весы и решила похудеть: сколько весит звезда

Alyona Alyona встала на весы после большого застолья и призналась, что набрала пару кило. Сенсация украинского рэпа показала цифры 127,4 килограмма и решилась на похудение.

Звезда призналась в Instagram-stories, что хочет бросить себе вызов и сбросить к следующему дню рождения 29 килограммов. Именно столько лет Алене исполнилось 14 июня. Певица говорит, что совсем стройной она становиться не хочет, но ей в жизни не хватает приключений, концерты отменились и жизнь стала совсем скучной.

"Хочется какой-то авантюры в жизни. Хочется бросать себе вызовы и постоянно достигать новых вершин. На данном этапе моя вершина будет такая", - заявила звезда.

Alyona Alyona показала свой вес (скрин: instagram.com/alyona.alyona.official)

Рэперша пообещала делиться с фолловерами своим новым приключением. Показывать, что она ест, что делает для похудения, как себя чувствует физически и эмоционально, и как похудение влияет на ее жизнь.

Отметим, что Алена Савраненко (настоящее имя звезды) отличалась пышнотелостью с ранних лет, о чем говорят детские снимки рэперши. Свой "трудовой путь" девушка начинала воспитателем в детском саду Барышевки Киевской области. Певица говорит, что уже тогда любила читать рэп. Но настоящая слава пришла к девушки в 2018-м после выхода провокационного клипа "Рыбки".

Alyona Alyona в детстве (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Ранее мы писали, что рэпершу обвинили в расизме. Случилось это после ее обращения к украинцам по поводу протестов в Америке. Она сказала, что людям нужно обратить внимание на свою страну, а не на США. Но певице указали, что в Украине также много представителей разных рас и национальностей, которые ежедневно сталкиваются с несправедливым к себе отношением.

Также сообщалось, что Alyona Alyona влюблена в известного музыканта.