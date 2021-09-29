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Alyona Alyona впервые показала своего возлюбленного: фото и видео

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Киев, Среда 29 сентября 2021 11:10
Alyona Alyona впервые показала своего возлюбленного: фото и видео Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Светлана Мащенко

Рэперша Alyona Alyona недавно перебралась к своему бойфренду, имя и личность которого скрывала. Вместе с молодым человеком она пришла на церемонию награждения блогеров National Bloggers Awards, показав украинцам, как он выглядит.

Об этом говорится в сюжете ЖВЛ.

Алена Савраненко (настоящее имя певицы) призналась, что ей немного сложно жить у избранника, на его территории. Не хватает места для вещей, да и тесновато. Раньше у нее был опыт совместного проживания с партнерами, но тогда это происходило на ее территории.

"Эта территория не такая большая. Даже, как у меня до этого была комната. И эти вещи надо где-то пихать! А у меня их много и это так сложно для меня! Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться немного выше", - рассказала певица.

Alyona Alyona впервые показала своего возлюбленного: фото и видеоAlyona Alyona впервые показала своего возлюбленного: фото и видео

Скрин видео: Alyona Alyona с бойфрендом Денисом

Что известно о бойфренде Алены

Молодого человека зовут Денис. Он из Днепра, работает в компании одного из интернет-провайдеров. Парень - тик-токер и начинающий рэпер с ником Йоксден. Он записывает смешные и в то же время социальные ролики.

Сама же Алена Савраненко родилась в Кировоградской области. Она педагог по образованию, работала с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет: была воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке (Киевская область), а также заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом.

Рэп-тексты Алена стала писать с детства, но для широкой публики представила их только в 27 лет. В октябре 2018-го вышел первый видеоклип "Рибки", а 12-го листопада вторая видеоработа на песню "Голови", которая в течение месяца набрала 1 млн просмотров

8 апреля 2019 года Alyona Alyona выпустила дебютный альбом под названием "Пушка". В 2020 году участвовала в шоу "Танці з зірками".

Ранее мы писали, что Alyona Alyona рассказала о знакомстве с родителями любимого.

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