Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядит

Известная украинская реперша Alyona Alyona за три месяца лета смогла похудеть на 20 кг. Она показала подписчикам, как выглядит в купальнике.

Alyona Alyona за три месяца смогла избавиться от 20 кг. Она смонтировала забавное видео под песню, которая посвящена "бавовне" в Крыму. В клипе артистка танцует и поет, а еще она подписала, что ей удалось похудеть.

Она посетовала девушкам готовить купальники, так как скоро мы поедем отдыхать в Крым.

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На видео реперша показала себя в бикини, чтобы продемонстрировать похудевшую фигуру.

@alyona.alyona.official До пляжного сезону готова знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає Літо_демо - paasheemusic

В комментариях пользователи отметили, что артистка действительно похудела и прекрасно выглядит.

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Хорошо готовитесь к пляжному сезону в Крыму

Была, есть и будешь красивой

Мне кажется, что результат видно

Надеемся от радости, а не от стресса?

Прекрасна, как всегда

Ого, 20 кг. Молодец!

Супер-результат! Так держать!

Молодец, главное все с любовью к себе.

Вы неповторима, обожаю.

Круто! Видно результат.

У артистки также интересовались песней, которая стала саундтреком к видео. Однако Аlyona Аlyona отметила, что это совершенно новая песня и она еще не вышла.