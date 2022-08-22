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Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядит

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 16:32
Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядит Alyona Alyona похудела на 20 кг (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская реперша Alyona Alyona за три месяца лета смогла похудеть на 20 кг. Она показала подписчикам, как выглядит в купальнике.

Видео артистка разместила в своем TikTok.

Alyona Alyona за три месяца смогла избавиться от 20 кг. Она смонтировала забавное видео под песню, которая посвящена "бавовне" в Крыму. В клипе артистка танцует и поет, а еще она подписала, что ей удалось похудеть.

@alyona.alyona.official

Помітно чи ні?

Літо_демо - paasheemusic

Она посетовала девушкам готовить купальники, так как скоро мы поедем отдыхать в Крым.

Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядит

Скриншот

На видео реперша показала себя в бикини, чтобы продемонстрировать похудевшую фигуру.

@alyona.alyona.official

До пляжного сезону готова знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає

Літо_демо - paasheemusic

В комментариях пользователи отметили, что артистка действительно похудела и прекрасно выглядит.

Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядитСкриншот

  • Хорошо готовитесь к пляжному сезону в Крыму
  • Была, есть и будешь красивой
  • Мне кажется, что результат видно
  • Надеемся от радости, а не от стресса?
  • Прекрасна, как всегда
  • Ого, 20 кг. Молодец!
  • Супер-результат! Так держать!
  • Молодец, главное все с любовью к себе.
  • Вы неповторима, обожаю.
  • Круто! Видно результат.

У артистки также интересовались песней, которая стала саундтреком к видео. Однако Аlyona Аlyona отметила, что это совершенно новая песня и она еще не вышла.

Кстати, ранее мы писали о том, что Alyona Alyona рассказала, почему рассталась с любимым.

А еще рассказывали о том, у Alyona Alyona погиб родственник.

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Alyona Alyona
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