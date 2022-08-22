Alyona Alyona за лето смогла похудеть на 20 кг: как она сейчас выглядит
Известная украинская реперша Alyona Alyona за три месяца лета смогла похудеть на 20 кг. Она показала подписчикам, как выглядит в купальнике.
Видео артистка разместила в своем TikTok.
Alyona Alyona за три месяца смогла избавиться от 20 кг. Она смонтировала забавное видео под песню, которая посвящена "бавовне" в Крыму. В клипе артистка танцует и поет, а еще она подписала, что ей удалось похудеть.
@alyona.alyona.official
Помітно чи ні?Літо_демо - paasheemusic
Она посетовала девушкам готовить купальники, так как скоро мы поедем отдыхать в Крым.
Скриншот
На видео реперша показала себя в бикини, чтобы продемонстрировать похудевшую фигуру.
@alyona.alyona.official
До пляжного сезону готова знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгораєЛіто_демо - paasheemusic
В комментариях пользователи отметили, что артистка действительно похудела и прекрасно выглядит.
Скриншот
- Хорошо готовитесь к пляжному сезону в Крыму
- Была, есть и будешь красивой
- Мне кажется, что результат видно
- Надеемся от радости, а не от стресса?
- Прекрасна, как всегда
- Ого, 20 кг. Молодец!
- Супер-результат! Так держать!
- Молодец, главное все с любовью к себе.
- Вы неповторима, обожаю.
- Круто! Видно результат.
У артистки также интересовались песней, которая стала саундтреком к видео. Однако Аlyona Аlyona отметила, что это совершенно новая песня и она еще не вышла.
Кстати, ранее мы писали о том, что Alyona Alyona рассказала, почему рассталась с любимым.
А еще рассказывали о том, у Alyona Alyona погиб родственник.