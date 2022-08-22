Alyona Alyona за літо змогла схуднути на 20 кг: як вона зараз виглядає

Відома українська реперка Alyona Alyona за три місяці літа змогла схуднути на 20 кг. Вона показала шанувальникам, як виглядає в купальнику.

Alyona Alyona за три місяці змогла позбутися 20 кг. Вона змонтувала кумедне відео під пісню, яка присвячена "бавовні" в Криму. У кліпі артистка танцює і співає, а ще вона підписала, що їй вдалося схуднути.

Вона поскаржилася дівчатам готувати купальники, оскільки скоро ми поїдемо відпочивати в Крим. На відео реперка показала себе в бікіні, щоб продемонструвати схудлу фігуру.

@alyona.alyona.official До пляжного сезону готова зн знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ️ Літо_демо-paasheemusic

У коментарях користувачі відзначили, що артистка дійсно схудла і прекрасно виглядає.

Добре готуєтеся до пляжного сезону в Криму

Була, є і будеш красивою

Мені здається, що результат видно

Сподіваємося від радості, а не від стресу?

Прекрасна, як завжди

Ого, 20 кг. Молодець!

Суперрезультат! Так тримати!

Молодець, головне все з любов'ю до себе.

Ви неповторна, обожнюю.

Круто! Видно результат.

У артистки також цікавилися піснею, яка стала саундтреком до відео. Однак Аlyona Аlyona зазначила, що це абсолютно нова пісня і вона ще не вийшла.