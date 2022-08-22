Alyona Alyona за літо змогла схуднути на 20 кг: як вона зараз виглядає
Відома українська реперка Alyona Alyona за три місяці літа змогла схуднути на 20 кг. Вона показала шанувальникам, як виглядає в купальнику.
Відео артистка розмістила у своєму TikTok.
Alyona Alyona за три місяці змогла позбутися 20 кг. Вона змонтувала кумедне відео під пісню, яка присвячена "бавовні" в Криму. У кліпі артистка танцює і співає, а ще вона підписала, що їй вдалося схуднути.
@alyona.alyona.official
Помітно чи ні?Літо_демо-paasheemusic
Вона поскаржилася дівчатам готувати купальники, оскільки скоро ми поїдемо відпочивати в Крим. На відео реперка показала себе в бікіні, щоб продемонструвати схудлу фігуру.
@alyona.alyona.official
До пляжного сезону готова зн знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ️Літо_демо-paasheemusic
У коментарях користувачі відзначили, що артистка дійсно схудла і прекрасно виглядає.
- Добре готуєтеся до пляжного сезону в Криму
- Була, є і будеш красивою
- Мені здається, що результат видно
- Сподіваємося від радості, а не від стресу?
- Прекрасна, як завжди
- Ого, 20 кг. Молодець!
- Суперрезультат! Так тримати!
- Молодець, головне все з любов'ю до себе.
- Ви неповторна, обожнюю.
- Круто! Видно результат.
У артистки також цікавилися піснею, яка стала саундтреком до відео. Однак Аlyona Аlyona зазначила, що це абсолютно нова пісня і вона ще не вийшла.
До речі, раніше ми писали про те, що Alyona Alyona розповіла, чому розлучилася з коханим.
А ще розповідали про те, в Alyona Alyona загинув родич.