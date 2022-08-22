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Alyona Alyona за літо змогла схуднути на 20 кг: як вона зараз виглядає

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Понеділок 22 серпня 2022 16:32
Alyona Alyona за літо змогла схуднути на 20 кг: як вона зараз виглядає Alyona Alyona схудла на 20 кг (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська реперка Alyona Alyona за три місяці літа змогла схуднути на 20 кг. Вона показала шанувальникам, як виглядає в купальнику.

Відео артистка розмістила у своєму TikTok.

Alyona Alyona за три місяці змогла позбутися 20 кг. Вона змонтувала кумедне відео під пісню, яка присвячена "бавовні" в Криму. У кліпі артистка танцює і співає, а ще вона підписала, що їй вдалося схуднути.

@alyona.alyona.official

Помітно чи ні?

Літо_демо-paasheemusic

Вона поскаржилася дівчатам готувати купальники, оскільки скоро ми поїдемо відпочивати в Крим. На відео реперка показала себе в бікіні, щоб продемонструвати схудлу фігуру.

@alyona.alyona.official

До пляжного сезону готова зн знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ️

Літо_демо-paasheemusic

У коментарях користувачі відзначили, що артистка дійсно схудла і прекрасно виглядає.

  • Добре готуєтеся до пляжного сезону в Криму
  • Була, є і будеш красивою
  • Мені здається, що результат видно
  • Сподіваємося від радості, а не від стресу?
  • Прекрасна, як завжди
  • Ого, 20 кг. Молодець!
  • Суперрезультат! Так тримати!
  • Молодець, головне все з любов'ю до себе.
  • Ви неповторна, обожнюю.
  • Круто! Видно результат.

У артистки також цікавилися піснею, яка стала саундтреком до відео. Однак Аlyona Аlyona зазначила, що це абсолютно нова пісня і вона ще не вийшла.

До речі, раніше ми писали про те, що Alyona Alyona розповіла, чому розлучилася з коханим.

А ще розповідали про те, в Alyona Alyona загинув родич.

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Alyona Alyona
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