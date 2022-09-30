Альтернативну Нобелівську премію вперше отримала українка

Українська правозахисниця Олександра Матвійчук, голова організації "Центр Громадянських Свобод" (ЦГС), отримала премію "За правильний спосіб життя" 2022 року (Right Livelihood Award), яку також називають альтернативною Нобелівською премією.

Про це сказано на сайті шведського фонду Right Livelihood Award Foundation.

Матвійчук стала першою українкою, відзначеною такою премією. Загалом на сьогодні нагороду отримали 190 лауреатів із 74 країн.

Імена нинішніх лауреатів було оголошено 29 вересня у Стокгольмі. Цього року фонд RLAF розглянув 175 номінантів із 77 країн.

Журі Right Livelihood заявило, що Матвійчук та ЦГС отримали нагороду за "створення стійких демократичних інститутів в Україні" та моделювання шляху до міжнародної відповідальності за воєнні злочини, що скоюються під час російської агресії.

Олександра Матвійчук, голова "Центру Громадянських Свобод" (фото: rightlivelihood.org)

"Зараз ми переживаємо дуже драматичний період української історії, ми боремося за свободу у всіх сенсах. Ми боремося за свободу бути незалежною державою, ми боремося за свободу бути українцями, ми боремося за свободу демократичного вибору. Ми платимо за це досить високу ціну. Тож ця премія - жест підтримки нашої боротьби загалом та моєї роботи зокрема", - зазначила Матвійчук.

Олександра Матвійчук стала лауреаткою премії Right Livelihood Award (фото: rightlivelihood.org)

Як йдеться в обґрунтуванні організаторів, правозахисниця та очолювана нею організація відіграють важливу роль у зміцненні українського громадянського суспільства та національних інституцій з 2007 року і є частиною новаторських міжнародних зусиль щодо забезпечення відповідальності за воєнні злочини та інші порушення.

У самому "Центрі Громадянських Свобод" розповіли, що цією премією відзначили роботу Матвійчук "з документування воєнних злочинів і порушень прав людини", що робить можливим притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ.

"У сфері міжнародного права Матвійчук і ЦГС давно виступають за приєднання України до Міжнародного кримінального суду. Ця робота стала особливо важливою в контексті війни Росії проти України, ставши прикладом для документування воєнних злочинів і порушень прав людини", - кажуть організатори.

Олександра Матвійчук (фото: rightlivelihood.org)

Що це за премія

Альтернативна Нобелівська премія - Right Livelihood Award - була заснована у 1980 році. Штаб-квартира Right Livelihood знаходиться у Стокгольмі, а офіс - у Женеві. Фонд має консультативний статус ООН.

Нагородження лауреатів за захист прав людини, захист довкілля та миру відбуваються щороку. Призовий фонд складає 3 мільйони шведських крон (близько 9,7 мільйона гривень). Він поповнюється з допомогою добровільних пожертвувань.

Чому називають альтернативою "нобелівки"

Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щороку чотирьом людям або організаціям, яких, на думку засновника фонду, шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.