Аллергия на холод: что это такое и как проявляется

Аллергию на холод еще называют холодовой крапивницей, так как основной ее симптом – появление красноватых пятен с краями полициклической формы. При надавливании такие пятна бледнеют.

Что входит в симптомы аллергии на холод:

Жжение кожи

Зуд

Отек конечностей

Отек других частей тела

Крапивница

Красные высыпания на коже

Как отмечают специалисты, насморк, ринит, кашель, температура – говорят о простуде, а не об аллергии.

Симптомы аллергии на холод могут сохраниться от нескольких часов до нескольких дней. Бывают и более тяжелые формы такой аллергии. Они сопровождаются астмой, отеком Квинке, анафилактическим шоком, коллапсом и гипотензией. Общая усталость, слабость и нервозность в сочетании с другим симптомами – также могут быть.

Аллергия на холод может проявляться не только в холодную пору года, но и летом – после купания в холодной воде или после сильного перемерзания.

Откуда появляется такая аллергия

Причиной развития аллергии на холод может стать неправильная работа иммунной системы человека. Однако ученые до сих пор не знают точного ответа на этот вопрос. Есть факторы, которые сильно влияют на развитие аллергии:

Генетически запрограммированная повышенная проницаемость кожи и слизистых

Особенности иммунного ответа на внешние раздражители

Изменение врожденного баланса противовоспалительных медиаторов

Повышенная чувствительность периферических тканей к медиаторам аллергии

Нарушение ферментативной деятельности фагоцитов

Врожденное нарушение процессов дезактивации биологически активных веществ

Как поставить диагноз

Обычно для установления аллергена делают специальные пробы и находят раздражителя иммунной системы. В случае с подозрением на аллергию на холод, на руку человека помещают кусочек льда на несколько минут. Обычно этого достаточно, чтобы появилась реакция на холодную температуру.

Кроме того, медики утверждают, что холодовая аллергия может возникнуть неожиданно, в любом возрасте и также исчезнуть через некоторое время при соблюдении профилактических мер.

Для лечения аллергии на холод используют такие же методы, как и при любой другой аллергии – полное устранение основного раздражителя, антигистаминные средства, сорбенты, пробиотики, витамины и средства для ускорения регенерации кожных покровов.