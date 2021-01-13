Алла Мазур рассказала подписчикам потрясающую историю: она тронула их до слез

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая поборола онкологию, поделилась с подписчиками трогательной историей из детства. Звезда "1+1" вспомнила, как детская драма обернулась сказкой и рассказала об эпизоде из своей жизни с мамой.

По словам Аллы, дело было в 2-ом или 3-ем классе, когда в школе ей доверили роль Снегурочки. Но вот беда - костюма у маленькой Аллы не оказалось. Тогда семья жила в маленьком городе Зиньков и магазинов карнавальных костюмов там не было. Об этом Мазур рассказала на своей странице в Instagram.

"Заказать у местных мастериц мы с мамой тоже не успели. У нее - медсестры в местной больнице - сплошные дежурства. И вот. Уже ночь, мама с работы еще не вернулась. Все мои мечты о замечательном празднике рассыпаются на глазах. Ну что ж, буду Снегурочкой в ​​школьной форме: подумала я, засыпая в слезах. Украшу дождиком - и уйду. А что делать?" - поделилась воспоминаниями ведущая.

Но на утро случилось чудо, когда маленькая Алла встала - она увидела на стуле костюм Снегурочки, которій сделала для нее мама.

"На стуле рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом. Рядом такие же расшитые снежинками белые сапожки. И в довершение - то ли шапочка, то ли корона, но что-то такое же сияющее и прекрасное, настроение и праздник были спасены!" - рассказала Мазур.

Ведущая отметила, что ее маме пришлось всю ночь не спать, чтобы сшить костюм Снегурочки, но она сотворила настоящее чудо, от которого Алла расплакалась.

"Думаете, не плакала? Плакала снова. От умиления. Потому что поняла, что мама после работы всю ночь не спала. И за эту ночь - создала ЧУДО! И сколько бы дальше приключений в жизни не было, это знание - что моя мама умеет творить чудеса!"- резюмировала телезвезда.

Алла Мазур поделилась трогательной историей из детства (фото: instagram.com/allamazurofficial)

В комментариях подписчики отметили, что эта история растрогала их до слез, ведь самое ценное в жизни - это мама.

Боже, яка гарна історія!! У мене в самої сльози на очах... Неймовірно! Наші мами, дійсно творять дива.



Ваша історія розчулила до сліз.

Зворушливо! Так, мами творять дива!

Чудове фото! Дуже гарна історія! Я навіть сліз не втримала... Уявила і вас маленькою і змучену, після роботи, матусю, яка всю ніч творила диво. Міцного здоров`я Вам в матусі Вашій!!!!

Дуже зворушлива історія!!!!!А ми самі також з Зінькова тільки Полтавської області!!!

Розчулили до серця.

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