Лікар Олена Мозирська: Ці помилки роблять алергію нестерпною - українці повторюють їх щороку

– Що таке сезонна алергія і чим вона відрізняється від цілорічної?

– Сезонна алергія - це прояви алергічної хвороби, які виникають в певний сезон, зокрема, це весна, літо або навіть серпень, жовтень. Як правило, сезонна алергія виникає в наслідок алергічної відповіді на пилок рослин.

– У який період року алергіки страждають найбільше?

– Важко сказати, адже поширена алергія, як на пилок рослин, що виникає переважно у весняний і літній період. І алергія на котів та собак, і алергія на пил, яка більше турбує наших пацієнтів взимку, коли вони знаходяться в закритому приміщенні більшість часу.

– Чи впливає харчування на прояви сезонної алергії?

– Як правило, харчування не впливає на симптоми алергії в сезон пилкування і не викликає їх. Але деякі продукти можуть посилити ефекти алергії шляхом того, що стимулюють вивільнення гістаміну або самі багаті гістаміноподібними сполуками. Однак я не раджу сидіти на дієті, якщо у вас є сезонна алергія.

– З якого віку може проявитися сезонна алергія?

– Сезонна алергія, як правило, проявляється в старшому віці, зокрема в підлітковому та у людей віком 20-40 років.

Проте її можна зустріти й у маленьких дітей після трьох років. З першими симптомами алергії батькам можна звернутися з дитинкою до педіатра або сімейного лікаря. І далі важливо: педіатр оцінить ситуацію і визначить, чи необхідне подальше консультування алергологом.

При алергії на відміну від вірусного нежиті симптоми не проходять через тиждень і продовжується нежить, кашель, свербіж.

Як правило, при алергії симптоми більш виражені вранці, при цьому характерне дуже часте чхання, свербіж носа, очей і горла. При вживанні протиалергійних засобів симптоми при алергічному риніті можуть полегшуватися, а при вірусному, як правило, ні.

Я не можу надавати рекомендації засобів, конкретних медикаментів, які можуть бути в лікуванні для малюків. Але, як правило, антигістамінні препарати - це препарати першої лінії, які можна застосовувати безпечно, але краще за рекомендацією лікаря.

– Чи можна "перерости" сезонну алергію з віком?

– Сезонну алергію, на відміну від харчової, як правило, з віком не можна "перерости", хоча може змінюватися перебіг хвороби, може змінюватися важкість симптомів. Лікар-алерголог Олена Мозирська (фото надане лікаркою)

– Які рослини найчастіше викликають алергію в Україні?

– Найчастішими пилковими алергенами в Україні є пилок дерев, зокрема берези, вільхи, ліщини, пилок лугових трав, таких як тимофіївка, грястиця, пажитниця та інші лугові та злакові трави, а також пилок бур'янів, таких як амброзія та полин.

– Чи можна за симптомами відрізнити, на що саме в людини алергія - наприклад, на березу чи амброзію?

– Хоча симптоми алергії на пилок та інші алергени будуть однаковими, це такі симптоми, як нежить, чхання, тече з носа, свербіж носа та очей, але за сезонністю лікар-алерголог може визначити, на які саме рослини у пацієнта алергія.

Для алергії може бути цілком характерною поява симптомів вже в дорослому віці, як в підлітковому, так і у людей старше. Особливо алергія на пилок.

– Які найтиповіші симптоми сезонної алергії?

– Найтиповішими симптомами сезонної алергії є нежить, закладеність носа, чхання, свербіж носа, очей та горла, кашель, головний біль, відчуття розпирання в обличчі.

– Чим алергічний риніт відрізняється від звичайної застуди?

– Алергічний риніт може бути схожий на звичайну застуду. Але він, як правило, триваліший, не супроводжується температурою, не проходить за тиждень, але при цьому проходить при використанні протиалергійних засобів.

– Як перевірити, на що саме в тебе алергія?

– Для того, щоб перевірити, на що саме у людини алергія, в першу чергу треба звернутися до лікаря.

І лікар за результатами ретельного опитування часто вже може розуміти й підозрювати, що є причинним алергеном. Крім того, лікар зможе підібрати правильний метод діагностики. Це можуть бути як шкірні тести, так і лабораторні методи обстеження.

Шкірні тести є дуже точними та достатньо інформативними. При застосуванні шкірних тестів лікар наносить капельку алергену на шкіру та робить мікропрокол, який не болісний, але дозволяє алергенам проникнути трошки глибше в шар епідермісу.

І при цьому, якщо у людини є антитіла, буде алергічна відповідь на шкірі у вигляді почервоніння та свербежу. Підозрі на алергію, в першу чергу, варто звернутися до лікаря. І лікар підбере аналізи, які найбільше підходять в кожному окремому випадку. Для того, аби знайти причину алергії, потрібно звернутися до лікаря, який призначить метод діагностики (фото: Getty Images)

– Які препарати реально допомагають при сезонній алергії?

– Усі антигістамінні умовно поділяються на перше покоління, друге та похідні другого покоління. Перше покоління може давати доволі хороший ефект для зняття алергії, але вони мають найбільш виражені снодійні ефекти та нетривалу ефективність.

Тому вони, як правило, не рекомендовані при алергії. Іноді ліки можуть переставати діяти й боротися з симптомами алергії.

Це пов'язано з тим, що симптоми алергії можуть погіршуватися з роками або наростати, якщо пацієнт продовжує контактувати з алергеном. Тому іноді треба використовувати більш потужні методи лікування. Іноді треба використовувати різні засоби в комплексі.

– Як правильно починати прийом препаратів: чекати симптомів чи пити завчасно?

– При перших же появах симптомів алергії необхідно розпочинати прийом препаратів. Буде навіть добре, якщо препарати людина, що страждає на алергію, розпочне за кілька днів до сезону.

– Що таке алерген-специфічна імунотерапія? Кому вона підходить?

– Алерген-специфічна імунотерапія - це найсучасніший метод лікування алергії. Він полягає в тому, що пацієнту вводять алерген у невеликій кількості, який змінює його імунітет. Людина формує захисні антитіла до алергену і перестає реагувати на симптоми алергії.

Алерген-специфічна імунотерапія, як правило, використовується і дітям, і дорослим. Як правило, добре переноситься і має деякі обмежені протипокази у деяких людей.

Все ж таки самими популярними ліками є протиалергійні або антигістамінні препарати. Але вони дійсно можуть не знімати повністю симптоми у багатьох людей, у яких алергія задавнена або протікає з кожним роком тяжче.

– Яке лікування є популярним, але насправді не працює?

– Також популярними є судинозвужуючі краплі в ніс, які розкладають ніс, але вони зовсім не лікують симптоми, а лише тимчасово полегшують носове дихання, але мають і негативні впливи на організм.

Зокрема, можуть призводити до звикання та залежності від судинозвужуючих крапель. Єдиний метод загартовування організму до алергену - це саме алерген-специфічна імунотерапія.

– Чому не варто "гартувати" організм, свідомо наражаючи себе на алерген?

– Єдиний метод загартовування організму до алергену - це саме алерген-специфічна імунотерапія.

Лише такий контакт з алергеном, коли алергени спеціально оброблені й мають вигляд таблеток або уколів. Саме такий метод лікування загартовує організм. Всі інші загартовування у вигляді прямого контакту з алергеном будуть скоріше лише погіршувати стан та наражати на небезпеку. Організм можна підготувати до контакту з алергеном, ввівши його в спеціально обробленому вигляді (фото: Getty Images)

– Чи допомагають народні засоби типу меду або відварів?

– Такі народні засоби, як мед або відвари трав можуть бути доволі приємним лікуванням і іноді в цілому здоровим людям скоріше за все не нашкодять.

Але саме для алергіка це можуть бути зайві ризики, адже сам по собі мед може містити алергени, зокрема пилок деяких трав. Ну і, звісно, трави тим паче.

– Що робити, якщо алергія переходить у бронхіальну астму?

– У деяких людей алергія проявляється саме нападами бронхіальної астми.

У деяких людей, що мають алергічний нежить, при тривалому або близькому контакті з алергеном у великій кількості, також можуть погіршуватися симптоми та залучати дихальні шляхи в запалення. І це будуть також напади бронхіальної астми.

Цей стан, на відміну від астми та нежитю, наносить доволі велику шкоду організму і наражає пацієнта на небезпеку, адже бронхіальна астма при відсутності належного лікування може стати неконтрольованою і привести до важкого бронхоспазму.

– Чи можна самостійно лікувати алергію?

– Варто уникати самолікування, що тільки погіршує стан. Такими рекомендаціями часто можуть поділитися друзі, які самі собі полікували алергію.

Рекомендації, які надасть провізор в аптеці, також можуть не бути індивідуальними для кожного окремого пацієнта й можуть нашкодити, адже не буває універсальних рекомендацій на всі випадки алергії.

– Як підготуватися до сезону пилку? Що робити заздалегідь?

– Варто вчасно звернутися до лікаря-алерголога для того, щоб отримати план життя з алергією на всі випадки. Тобто план уникання алергену, як допомогти собі в невідкладному стані, які ліки приймати на постійній основі, яке лікування можна запланувати на перспективу.

До сезону пилку підготуватися важко, але все ж таки певні рекомендації ми можемо надавати нашим пацієнтам. Зокрема, по можливості, варто планувати свою відпустку і, якщо це можливо, їхати в регіон, де в цей сезон ваш небезпечний алерген не пилкує, тобто на південь або на північ від місця вашого проживання.

Також варто отримати рекомендації, як зменшити контакт пилку протягом сезону.

Зокрема, до цього відноситься використання кондиціонерів, заміна фільтрів в кондиціонерах, вологе прибирання, прогулянки після дощу, зміна одягу та вмивання після прогулянки. Під час піка пилкування вашого алергену, звісно, прогулянки можуть вам шкодити.

Іноді люди настільки важко переносять перебування на відкритому повітрі, що самі ховаються у квартирах, застосовують кондиціонер, фільтрацію повітря та вологе прибирання, щоб зменшити контакт.

Для того, щоб зменшити потрапляння пилку в дім, ми можемо використовувати кондиціонери, які оснащені HEPA-фільтрами. Також це можуть бути очищувачі повітря, які оснащені такими фільтрами. Та вологе прибирання під час провітрювання.

У деяких особливо важких випадках люди дійсно використовують медичні маски. Особливо часто це можна зустріти в сезон пилкування амброзії, коли людині потрібне не нетривале перебування в регіоні, де вона дуже густо цвіте.