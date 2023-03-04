Алергія на роботу: чи може вона по-справжньому проявлятися в людини

Чи чули ви коли-небудь вислів "алергія на роботу"? Скоріш за все так. Проте ви точно не могли подумати, що це поняття може по-справжньому фізично проявлятися в людини. Алергія на роботу має свої симптоми, подібно до всіх інших алергій, і навіть методику лікування.

Як зрозуміти, чи є у вас алергія на роботу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке алергія на роботу

Це поняття є переважно алегоричним та означає вашу неспроможність ефективно виконувати ваші робочі обов'язки. Іншими словами це ще називають вигоранням.

Причини алергії на роботу є психічними, а не фізичними. Тому насамперед потрібно звертати увагу на зміни в настрої, характері та поведінкових реакціях.

Як проявляється алергія на роботу

Визначити це "захворювання" можна за допомогою цих симптомів:

відчуття постійної перевтоми

частий головний біль

безсоння

погіршення стану здоров'я

роздратованість

небажання виконувати свою роботу

А спричинити ці ознаки може будь-що, що приносить вам дискомфорт на роботі: низька зарплата, неприємний колектив, занадто велика завантаженість тощо.

Як лікується алергія на роботу

Якщо причина вашої "алергії" полягає в неприємних людях, знизьте частоту і тривалість контактів з ними. Якщо це можливо, ізолюйте своє робоче місце.

Не забувайте вчасно знімати психологічну напругу, але правильними методами. Не потрібно вдаватися до алкоголю чи наркотичних засобів, краще спробувати дихальну практику.

Беріть перепочинок під час роботи. Подумки відключіться від того, що відбувається і рахуйте до 10, 20 чи 100. Цього часу повинно бути достатньо, щоб перемкнути мозок.

Щоб психологічний клімат на роботі, в колективі був більш комфортним для вас, не наживайте собі ворогів. Краще відзначати для себе позитивні риси колег, тоді буде легше з ними спілкуватися і вибудовувати ділові відносини.

Якщо ви належите до невиправних трудоголіків, то є сенс знайти собі хобі. Переключення думок на щось приємне, що ви будете робити після роботи.

Лікарі та психологи сходяться на думці, що причиною багатьох симптомів є психосоматика. Тобто стан здоров'я залежить від нервового стану.