Алена Мозговая похудела на 22 килограмма и показала результат на фото

Продюсер Алена Мозговая с апреля 2021 года похудела до неузнаваемости. Ей удалось сбросить 22 килограмма. Она сидела на кетодиете и соблюдала интервальное голодание. Также звезда полностью исключила алкоголь.

Алена поведала, что спортом в это время вообще не занималась, у нее была болезнь Лайма и она лежала в постели.

"Я бы с удовольствием добавила что-нибудь, хотя бы легкое, к питанию, но заболела болезнью Лайма и лежала не имея сил и возможности даже встать, поэтому спорта не было. Даже не представляю, во что бы я превратилась практически лежа два месяца и учитывая количество лекарств в том числе и гормонов, которые я принимала и колола, если бы не соблюдала свою диету", — поделилась Мозговая.

Мозговая занялась похудением в апреле 2021 года, тогда она весила 85 килограммов.

"Где-то в октябре я уже была в том весе, что и сейчас 63-62. Сейчас 61 вешу. Сахар и сейчас не ем. Но тост из цельнозернового хлеба, например, себе позволяю. Ягодки ела и им каждый день. Добавила сейчас еще яблоки, я их им с орехами на ужин. Трудно ли было? Да, трудно и нечего тут говорить. Иногда хотелось "нахомячиться", запить все просеко и послать эти диеты ко всем чертям. Но откровенный разговор с собой приводил в чувство", - рассказала она.

Продюсер также дала совет всем худеющим.

"Не ищите себе отмазки о широкой кости, наследственности, болезни, возрасте, нервной работе, нехватке денег и так далее. Вы должны вызывать восхищение, а не жалость!" – резюмировала Алена.