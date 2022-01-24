Олена Мозгова схудла на 22 кілограми і показала результат на фото

Продюсер Олена Мозгова з квітня 2021 року схудла до невпізнання. Їй вдалося скинути 22 кілограми. Вона сиділа на кетодієті і дотримувалася інтервального голодування. Також зірка повністю виключила алкоголь.

Олена повідала, що спортом в цей час взагалі не займалася, у неї була хвороба Лайма і вона лежала в ліжку.

"Я б із задоволенням додала що-небудь, хоча б легке, до харчування, але захворіла хворобою Лайма і лежала не маючи сил і можливості навіть встати, тому спорту не було. Навіть не уявляю, у що б я перетворилася практично лежачи два місяці і враховуючи кількість ліків в тому числі і гормонів, які я приймала і колола, якби не дотримувалася своєї дієти", — поділилася Мозгова.

Мозгова зайнялася схудненням у квітні 2021 року, тоді вона важила 85 кілограмів.

"Десь у жовтні я вже була в тій вазі, що і зараз 63-62. Зараз 61 важу. Цукор і зараз не їм. Але тост з цільнозернового хліба, наприклад, собі дозволяю. Ягідки їла і їм кожен день. Додала зараз ще яблука, я їх їм з горіхами на вечерю. Чи важко було? Так, важко і нічого тут говорити. Іноді хотілося "нахомячитися", запити все просеко і послати ці дієти до всіх чортів. Але відверта розмова з собою приводила до тями", - розповіла вона.

Продюсер також дала пораду всім, хто худне.

"Не шукайте собі відмазки про широку кістку, спадковість, хворобу, вік, нервову роботу, брак грошей і так далі. Ви повинні викликати захоплення, а не жалість!"- резюмувала Олена.