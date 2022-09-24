Ален Делон напам'ять прочитав уривок із "Заповіту" Шевченка (відео)

Культовий артист відвідав посольство України у Парижі. Ален Делон записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde.

Також інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність із українцями.

"Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців", - сказав він.

Ален процитував Шевченка французькою мовою.

Володимир Зеленський та Ален Делон

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ, під час якого поспілкувався із французьким актором Альоном Делоном.

"Я ніколи не був таким великим актором, як ви", – сказав Зеленський у розмові.



Делон у відповідь прокоментував президентство Зеленського.



"Я ніколи не буду таким блискучим та гідним президентом, як ви", – сказав французький актор.