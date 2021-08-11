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Алексей Кавылин: лучшие шахматисты Киевского и Львовского регионов выявят сильнейшего на турнире

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Киев, Среда 11 августа 2021 09:30
Алексей Кавылин: лучшие шахматисты Киевского и Львовского регионов выявят сильнейшего на турнире Фото: Алексей Кавылин (пресс-служба)
Автор: Styler

Президент Киевской областной федерации шахмат Алексей Кавылин организует в сентябре шахматный турнир между лучшими шахматистами Львовского и Киевского регионов.

Об этом в комментарии сообщила пресс-служба федерации.

"Шахматисты утверждают, что шахматная корона Украины сейчас принадлежит Львову. Но в этом году наша федерация хочет в открытом поединке выяснить, чьи спортсмены лучше. Мы пригласили Львовскую федерацию посостязаться, и они приняли вызов. Это прекрасная новость для всех любителей самого интеллектуального вида спорта в мир", - сообщил Кавылин.

Согласно сообщению пресс-службы, президент федерации инициировал, чтобы турнир, проходил с призовым фондом в 200 тысяч гривен.

Это сумма, равная разыгранной на Kyiv Chess Open (U16), состязании, проведенном в июле 2021 года.

Однако, по мнению президента федерации, главное в турнире - имидж самих шахмат и возрождение в стране регулярных состязаний между лучшими игроками страны.

"Честной конкуренцией между лучшими, яркими и красивыми соревнованиями мы возрождаем украинские шахматные традиции, повышаем к ним интерес", - убежден Алексей Кавылин.

По его словам, в состязании планируется участие 20 лучших шахматистов от Киевской области и 20 лучших - от Львовской. При этом, 50% - шахматисты юниоры, остальные 50% - взрослые мастера.

Место проведения еще окончательно не определено. Рассматриваются такие локации как Spases, "Освитория" и КВЦ "Парковый".

Турнир будет транслироваться в соцсетях с комментированием игры.

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шахматы Алексей Кавылин
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