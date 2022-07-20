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Александр Кривошапко рассказал о своей семье в Мариуполе

Фото: Александр Кривошапко рассказал о своей семье в Мариуполе (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Украинский музыкант Александр Кривошапко 18 лет прожил в Мариуполе. Первым местом его работы был драматический театр, который в настоящее время уничтожен авиабомбой. Когда началась полномасштабная война, вся его семья была в городе.

О семье, которая до последнего осталась в Мариуполе, он рассказал музею "Голоса мирных".

"Мои родные, как бы я их ни просил уехать, остались в Мариуполе. У всех были надежды, что как можно быстрее все закончится", - делится Александр.

Пока была связь, он успел поговорить с сестрой. Сказал, что объявит сбор средств и передаст ей, чтобы распределила в помощь людям. Деньги собрали уже под вечер - и связь с Мариуполем исчезла... Александр нашел силы продолжать работу: привлек людей и создал организацию "Братское сердце". Начали с информационной помощи.

"Представьте себе полное отсутствие коммуникации в городе - неизвестно, что с людьми, а у них есть родственники. Миллионы людей по всей планете оказались в информационном вакууме. Мы собирали информацию о событиях в Мариуполе через тех, кто мог выйти на связь", - рассказывает Александр.

Они доставляли гуманитарные грузы как можно ближе к городу, договаривались о переселении мариупольцев, непосредственно вывозили людей. Водители ездили на собственный страх и риск, даже тогда, когда допуска в город уже не было.

"Чтобы не вызвать недоверия к нашей деятельности, я не мог в первые дни отправить автомобили за родными. Я понимал, что им очень тяжело, было восемь попаданий в наш дом... Они чудом вышли из Мариуполя пешком", - рассказывает музыкант.

Александр признается: в первые недели думал, что получит инсульт просто от переживания историй из Мариуполя, которые он слышал. О гибели детей. О трагедиях соседей и знакомых. Родной город, который он помнит, превратился в несбыточную мечту.

"Хотелось бы прогуляться по набережной Мариуполя... Посмотреть спектакли в драмтеатре. Заскочить в больницу, которой не существует. Зайти в университет, которого больше нет. И приехать к своему дому - в котором все стекла на месте и все соседи живы...",- говорит он.

Свою историю музыкант доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тысяч историй.

Поделиться историей можно так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;
- воспользуйтесь чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot в Telegram;
- посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;
- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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Мариуполь