Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента

Так, напередодні Дня українського кіно головнокомандувач підписав указ про нагородження діячів, відзначивши їхній значний особистий внесок у розвиток кінематографії, визначні творчі досягнення та високий рівень професійної майстерності.

Окрім Бадоєва відзнаки отримали кінооператор Сергій Михальчук, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Ризоль, актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик.

Зазначимо, що документальний фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" за рік від початку показів переглянули більш ніж у 30 країнах світу.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Що відомо про фільм "Довга доба"

Довга доба" - це документальна драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих українцями на їхні смартфони по всій країні на початку російського повномасштабного вторгнення.

Це "капсула часу", яка свідчить про злочини росії очима українців, і які не має забути світ.