Аль Пачіно розсекретив суму, яку отримав за зйомки у фільмі "Хрещений батько": "Я був розорений"

Аль Пачіно розповів про заробітки

У 1980-х роках, коли актор зустрівся з Даян Кітон, та помітила, що зірка був розбитим. Хоч "Хрещений батько" і мав величезний комерційний успіх, Пачіно за свою роль отримав лише 35 000 доларів.

"Коли я закінчив зніматися у "Хрещеному батьку", я був розорений. Не те щоб у мене колись були гроші, але я був винен. Мій менеджер і агенти скоротили мою зарплату", - поділився подробицями Аль.

За зйомки у другій частині "Хрещеного батька", яка вийшла у 1974 році, він заробив значно більше, як і за роль у стрічці "Обличчя зі шрамом" (1983). Проте навіть тоді актор не вмів розпоряджатися своїми коштами.

"У мене було 90 000 доларів у банку, і на цьому все", - пише 84-річний актор у своїх мемуарах "Sonny Boy".

"У мене був свій спосіб життя: я мав будинок за містом, від якого не хотів відмовлятися. Я витрачав, а не заробляв, я гасив, але не примножував", - зізнається Пачіно.

"Я можу сказати, що мною скористалися. Я міг би звинуватити своїх бухгалтерів, міг би звинуватити менеджера Мері Брегман, яка завела мене в податковий глухий кут. Я міг би звинуватити себе, але тоді довелося б взяти відповідальність за ці дії", - пише він.

Аль Пачіно написав відверті мемуари (фото: Getty Images)

Актор зізнається, що не розумів, як працюють гроші, і так само не розумів, як працює кар'єра. Він називав це "мовою, якою не вмів говорити".

Після "Хрещеного батька" Пачіно знявся ще в низці фільмів, за які отримував значні гонорари. І коли йому запропонували роль у третій частині "Хрещеного батька", він не відмовився, оскільки знову мав фінансові труднощі.

"Вибір не міг бути простішим: я був розбитий, Френсіс Форд Коппола (режисер) був розорений. Нам обом потрібні були гроші", - згадує актор.

Витрати актора, зокрема, були пов'язані з піклуванням про його дітей. Пачіно має близнюків Антона та Олівію від шлюбу з колишньою дружиною Беверлі Д'Анджело. Також він виховує ще двох дітей: 34-річну Джулі від акторки Ян Тарранта та Романа, який народився у його стосунках з Нур Альфаллою.

"Моя родина збільшувалася, я піклувався про два будинки, квартири та офіс. Також підтримував своїх дітей. Я витрачав дуже багато кожного місяця", - згадує Пачіно.

Пачіно зіграв низку знакових ролей (фото: instagram.com/actorpacino)

У 2011 році актор запідозрив свого бухгалтера в підозрілих діях, коли після повернення з сімейної подорожі Європою виявив, що в нього було більше грошей, ніж раніше. Це здалося йому дивним.

"Я знав, що щось не так", - розповів він. Згодом з'ясувалося, що бухгалтер справді користувався нечистими схемами. Незабаром Пачіно знову розорився.

"У мене було 50 мільйонів доларів, а потім - нічого. У мене було майно, але не було грошей. Витрати були просто божевільними", - зізнається зірка.

Зірка "Хрещеного батька" та інших знакових фільмів також назвав перелік основних витрат: 16 автомобілів, 23 мобільних телефони, ландшафтний дизайнер із зарплатнею 400 000 доларів на рік для озеленення будинку, в якому він навіть не жив.

Пачіно зізнається, що не розумів, куди йдуть його гроші.

"Я навіть не підписував чеки - це робив бухгалтер. Я просто пропускав їх, не звертав уваги, і він мені не казав, скільки та куди йде", - говорить він.

Тільки у 70-річному віці Пачіно почав ретельніше стежити за своїм бюджетом і більше працювати. Наразі володар "Оскара" визнає, що йому слід серйозно подумати про свій маєток.

"Це означає, що я маю отримати поради від людей, які набагато розумніші за мене", - каже Пачіно.

Пачіно знявся у трьох частинах "Хрещеного батька" (фото: instagram.com/actorpacino)

Актор підсумовує, що його найприбутковіша роль була у фільмі "Обличчя зі шрамом".

"Це наймасштабніший фільм, у якому я коли-небудь знімався. Гроші, які я отримав від нього, досі підтримують мене. Я міг би на них жити... Якби жив, як нормальна людина", - жартує знаменитість.