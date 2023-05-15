Акція "Спіймай баригу": організатори повідомили, що перший затриманий під слідством

Перший учасник акції "Спіймай баригу", який брав участь у затримані продавця амфетаміну, отримав обіцяну винагороду. Представники акції зазначили, що саме Національна гвардія займалася затримкою бариги під час патрулювання в Кривому Розі. І гроші отримав патрульний Віктор.

"Він не хотів показувати, що у нього в кармані, тому він взяв в праву руку, і зробив отак, грубо кажучи, і думав, що йому повезе, що ми не знайдемо цю речовину. Але не перший раз ми з таким стикаємося, то від нас нічого не скриєш", - сказав Віктор.

Амфетамінщику загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років у разі притягнення його до відповідальності в судовому порядку.

У проекті також нагадали, що в акції не можуть брати участь тільки представники Національної поліції. І оскільки Віктор не належить до цієї установи, то він має повне право на отримання винагороди.

На сайті проекту також нагадали, що всі кошти, які спрямовуються на винагороду, підлягають оподаткуванню.

Андрій Кузьменко, юрист проекту "Спіймай баригу":

"Відповідно до умов акції було надано фото, відео докази вчинення кримінального правопорушення так званим "закладником", було надано докази звернення до поліції, в тому числі витяг з ЄРДР і підтвердження того, що було виявлено у затриманого тяжкий наркотик, більше ніж вісім грамів.

Винагорода, як ми і попереджали, була виплачена з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, а саме – податку на дохід фізичної особи та 1,5 відсотки військового збору. Тобто мінус 19,5 відсотків було сплачено до державного бюджету. Сума 40 000 гривень була виплачена, з неї 7 800 гривень було сплачено податків".

Віктор, після отримання винагороди, розповів, що витратити її він планує на екіпірування для своєї майбутньої військової служби. Саме тому, нацгвардійці з Кривого Рогу планують продовжувати свою участь в акції.

Організатори акції, своєю чергою, заявляють, що всі дані, отримані від учасників, є конфіденційними та не передаються третім особам.