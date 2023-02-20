Акторка з Маріуполя розказала свою історію музею "Голоси мирних"

Одного вечора за акторкою Ганною Німайєр, яка переховувалася від обстрілів у підвалі в Маріуполі, прийшли троє з автоматами - сказали, що вона нібито співпрацює з полком "Азов". Жінка вважає, що її здав хтось із сусідів, адже про свою проукраїнську позицію вона розповідала відверто.

24 лютого Ганні зателефонувала подруга, пропонувала виїхати. Акторка відмовилася - була впевнена, що, як у 2014-му, ворог у місто не увійде. Поступово зникали опалення, світло, газ, вода. Вибухи ставали все сильнішими. У десятих числах березня разом із сусідами перебралися до підвалу. Їжу виходили готувати на багатті.

"Ти чуєш, як летить літак, скидують бомби. Вже потім, коли я дізнавалась історії інших людей, я розуміла, що ні правила двох стін, ні підвали, тебе нічого не може врятувати від цих бомб. Якщо тобі судилось, то ти виживаєш. Якщо ні, то люди гинули", - згадує Ганна.

До 26 березня вона була у підвалі. Заходив колега-актор, кликав до Драмтеатру. У певний момент вона вже почала збиратися - і розгубилася, не знаючи, що взяти із собою. Врешті-решт Ганна так і не наважилася туди піти. Ймовірно, це рішення врятувало їй життя.

Наприкінці березня до її під’їзду увійшли "ДНРівці". Ганну здивувала поведінка сусідів: майже всі... раділи. Вона одна повторювала, що поїде з міста, якщо в Маріуполі буде росія. Наступного дня мешканцям сказали покинути дім та перейти до іншого будинку. Ганна взяла кота, ковдру і сумку з документами. Там почали вимагати, щоб усі їхали до Ростову. Знову ж таки, відмовилася тільки акторка. Того ж вечора за нею прийшли з автоматами.

"Просто моя позиція була та, що я за Україну, і проти того, щоб на нашій землі були окупанти. Звісно, я казала це тоді при сусідах у підвалі. Зараз мені здається, що хтось з моїх сусідів мене просто здав. Вони почали читати мої переписки, дивитися фотографії. Назвали мене "актрисой погорелого театра", - згадує Ганна.

Її відпустили до батьків, які перебували тоді в окупації. Для них це був подарунок - адже батькам сказали, що Ганна загинула у Драмтеатрі... Згодом вона змогла поїхати. Тепер акторка працює у Черкаському українському драматичному театрі. Вона упевнена, що Україна переможе.

Історія Ганни увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.