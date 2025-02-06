UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Актор з Харкова пояснив, чи потрібні нам Чайковський і Булгаков

Сергій Мітрюшин (фото: пресслужба СТБ)
Автор: Поліна Іваненко

Популярний український актор Сергій Мітрюшин, який тривалий час служив у Харківському академічному драматичному театрі, коли він ще був названий на честь Пушкіна, виступає за те, аби в нашій країні установи і вулиці не носили назв російських культурних діячів, а також, наприклад, Михайла Булгакова і Петра Чайковського, адже "настав час переглянути, чиї імена увічнюються".

Про це виконавець однієї з головних ролей серіалу "Кохання та полум'я", який скоро вийде на каналі СТБ, сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перейменування - це не просто зміна вивіски, а потужний символічний жест.

"У сучасних реаліях настав час переглянути, чиї імена ми увічнюємо в назвах установ, вулиць та інших об’єктів. Навіть якщо ці особистості були талановитими, їхня популярність не повинна переважати над принципами національної ідентичності та історичної справедливості", - сказав він.

Мітрюшин наголошує, що ми повинні "вшановувати тих, хто справді близький нашому народові, культурі та боротьбі за свободу".

"Перейменування - це не просто зміна вивіски, а потужний символічний жест, який підкреслює наш шлях до незалежності від будь-якого впливу країни-агресора", - додав він.

Сергій також висловив своє ставлення до українців, які досі спілкуються російською мовою, зазначивши, що "це питання часу".

"Зараз відбувається усвідомлення важливості рідної мови, і багато хто поступово переходить на українську. Це природний процес, який потребує підтримки, розуміння і мотивації", - говорить він.

Самому актору перехід на українську давався непросто. Але він радий, що нарешті позбувся російської зі свого лексикону.

"У дитинстві я жив у Білгород-Дністровському, а потім у Харкові - це міста, де українською спілкувалися небагато людей, тому більшу частину життя я говорив російською. Перехід на українську мову для мене був дійсно непростим. Це вимагало часу, зусиль і наполегливості, але зараз я пишаюся тим, що спілкуюся українською, адже мова - це частина нашої ідентичності та культури", - резюмував він.

До слова, раніше Бен Стіллер став жертвою російської пропаганди.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, яке продовження отримав скандал навколо того, що дружину Кузьми Скрябіна "кинули" на гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуАктори