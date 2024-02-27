Акрил чи гель: майстер манікюру розповіла, що краще для нігтів

За руками потрібен щоденний догляд та турбота. Зазвичай жінки під час манікюру обирають гелеві або акрилові нігті. Такі методи допомагають отримати міцний манікюр.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Яка різниця

Майстер манікюру Елісон Мартінес розповіла, що потрібно виділити щонайменше 30-45 хвилин для базового манікюру з покриттям гель-лаком і від 60 хвилин до трьох годин для гелевого нарощування або акрилових нігтів.

Зокрема, обидва манікюри вимагають ретельної підготовки нігтів.

Що стосується акрилової пасти: для нігтів не потрібен ультрафіолет - натомість він фіксується під впливом повітря. Після цього традиційний лак для нігтів зазвичай наноситься поверх акрилу, і ви повинні дочекатися, поки він висохне.

Експерт зазначила, що при дбайливому ставлені акрилові нігті тримаються близько п'яти тижнів.

Акрилові нігті виглядають товщими та об'ємнішими, ніж гелеві. Гелеві нігті можуть виглядати трохи природніше, ніж акрилові, особливо якщо довжина коротша.

Як обрати

Обираючи між гелевим або акриловим манікюром, потрібно врахувати спосіб життя. Якщо ви працюєте руками протягом дня, то акрил буде кращим варіантом.

Для тих, хто хоче мати міцні нігті та надає перевагу до певної форми, твердий гель є хорошим вибором. Однак, якщо вам потрібен швидкий варіант, то варто обрати простий м’який гель-лак.

Гель сушать в ультрафіолетовій лампі, через що збільшується час полімеризації. Використовуючи гель, переконайтеся в тому, що його шар добре просушився. На тонких і слабких нігтях гелеве нарощування у процесі полімеризації може спричинити печіння.

Гель трохи дорожчий за акрил, який економно використовується і не вимагає додаткових витрат на лампу або гель активатор. Покриття гелем зазвичай знімають, спилюючи, а для акрилу застосовують розчинники, які досить токсичні.