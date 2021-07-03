Академик НАН высказался о смерти мужчины, которого вакцинировали препаратом Pfizer

Под Винницей умер 47-летний мужчина после вакцинации от коронавируса препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech. Трагический случай произошел через несколько часов после прививки. По словам академика НАН Украины Сергея Комиссаренко, этот случай бросает тень на вакцинацию в целом.

Факт смерти человека, получившего прививку препаратом Pfizer, будет тщательно исследован, так как мужчина мог скончаться и без вакцинации, сказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО.

Комиссаренко отметил, что препарат Pfizer называют одной из лучших в мире вакцин от коронавируса и "считают фактически безопасной".

"Конечно, нужно знать, от чего этот человек умер, для этого нужно провести детальное обследование, определить причину. Человек мог умереть и без всякой вакцинации. Мы знаем, какие бывают случаи, молодые люди, остановка сердца, аритмия, еще какие-то причины", - рассказал доктор биологических наук.

Так, подчеркнул ученый, необходимо убедиться, что нынешний трагический инцидент связан именно с вакцинацией, и данный случай будет детально анализироваться.

"Мы знаем, что Astrazeneca вызывает определенные осложнения, связанные с тромбозами, это было два случая на миллион. С Pfizer был значительно меньший процент, если приводить количественный анализ", - говорит Комиссаренко.

Академик высказал мнение, что смерть жителя Винницкой области не связана с вакцинацией.

"Мы должны понимать, что альтернативы вакцинации нет", - добавил ученый.

Напомним, что мужчине, по данным Минздрава, прививку сделала мобильная бригада в 13:45, и в течение часа после вакцинации у него не зафиксировали побочных эффектов. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту и потерю сознания. Медики экстренной медпомощи провели реанимационные мероприятия, однако в 18:02 констатировали смерть. В ведомстве также рассказали, что у остальных граждан, привитых из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.