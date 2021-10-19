Аферисты "разводят" украинок, мечтающих об участии в шоу "Холостяк": детали схемы

Отмечается, что мошенники просят заполнить анкету якобы для участия в романтическом шоу. Также указывается, что претендентки должны выслать свои интимные фото и видео. Потом этими фотографиями и роликами девушек начинают шантажировать.

"В сети распространяется анкета для участия в новом сезоне проекта "Холостяк". В ней кандидаток спрашивают, согласны ли они на сцены в постели, и просят прикрепить свои фото в белье", - сообщают в пресс-службе СТБ.

Кроме того, есть еще одна отличительная деталь у мошенников – они утверждают, что новым героем проекта "Холостяк" станет председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина полностью опровергла эту информацию и подчеркнула, что в настоящей анкете девушек никогда не будут спрашивать об интиме. Тем более, что кастинг на новый сезон проекта уже завершился.

Стоит отметить, что все кастинги начинаются с анкеты и она размещена на сайте телеканала. Но в ней никогда не попросят девушек прислать интимные фото.